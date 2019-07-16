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РИА Новости

В СФ раскритиковали попытку западных СМИ связать неонацистов с ополченцами

Вчера, 15:22
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Попытка связать арестованных в Италии украинских неонацистов с ополченцами в Донбассе - это манипулирование общественным мнением со стороны западных средств массовой информации, считает глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости. Расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принявших участие в боевых действиях в Донбассе, подчеркнули в полиции.
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"Попытка связать арестованных в Италии украинских неонацистов с ополченцами на Донбассе - это осознанное манипулирование общественным мнением со стороны западных СМИ", - сказал Клишас РИА Новости.
По его словам, либеральным западным мейнстрим-медиа "просто стыдно признать, что неонацисты воевали против мирных граждан в Донбассе на стороне украинской армии, как стыдно было признать и то, что антиконституционный государственный переворот в Киеве в 2014 году произошел при непосредственном и активном участии неонацистов, а западные правительства активно их покрывали и оправдывали насильственную смену власти на Украине".
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Андрей КлишасСовет Федерации РФВ мире
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