Спецподразделения итальянской полиции захватили обширный арсенал оружия у представителей ультраправых организаций в ходе операции в нескольких городах севера страны, говорится в сообщении полиции Турина, поступившем в РИА Новости. Расследование антитеррористических структур связано с деятельностью правых экстремистов, принявших участие в боевых действиях в Донбассе, подчеркнули в полиции.

По его словам, либеральным западным мейнстрим-медиа "просто стыдно признать, что неонацисты воевали против мирных граждан в Донбассе на стороне украинской армии, как стыдно было признать и то, что антиконституционный государственный переворот в Киеве в 2014 году произошел при непосредственном и активном участии неонацистов, а западные правительства активно их покрывали и оправдывали насильственную смену власти на Украине".