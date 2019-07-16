В Госдуму внесли предложения о распространении антитабачного закона

"Электронные нагреватели табака до сих пор не приравнены к сигаретам и не попадают под действие закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака, IQOS, вейпы, электронные сигареты. Запах стоит в аэропортах, кафе, торговых центрах. Вроде бы есть политическая воля приравнять все способы доставки никотина в организм к сигаретам, но до сих пор этого не сделано. Я думаю, лобби как раз здесь, когда разрешают эти вроде бы невредные препараты использовать в разных общественных заведениях", - сказал Неверов.