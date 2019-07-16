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РИА Новости

В Госдуму внесли предложения о распространении антитабачного закона

Вчера, 15:14
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© РИА Новости / Владимир ПесняЗнак, запрещающий курение, на аллее парка "Ривьера" в Сочи
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Все нормы антитабачного закона необходимо распространить на электронные сигареты и вейпы и закрепить соответствующие изменения во втором чтении законопроекта о возврате курилок в аэропорты, заявил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов в ходе пленарного заседания Госдумы во вторник.
Госдума на пленарном заседании во вторник рассматривает в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов.
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"Электронные нагреватели табака до сих пор не приравнены к сигаретам и не попадают под действие закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака, IQOS, вейпы, электронные сигареты. Запах стоит в аэропортах, кафе, торговых центрах. Вроде бы есть политическая воля приравнять все способы доставки никотина в организм к сигаретам, но до сих пор этого не сделано. Я думаю, лобби как раз здесь, когда разрешают эти вроде бы невредные препараты использовать в разных общественных заведениях", - сказал Неверов.
"Мне кажется, что эти устройства, как и сигареты, должны употребляться в специальных местах с хорошей вентиляцией. Я считаю, что ко второму чтению можно закрепить, что на вейпы, электронные сигареты и электронные системы нагревания табака распространяются все нормы антитабачного закона", - подчеркнул он.
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Игорь НеверовГосдума РФЕдиная РоссияРоссияПолитика
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