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РИА Новости

Юрист опасается, что решение суда по скифскому золоту будет политическим

Вчера, 14:59
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© AP Photo / Frank AugsteinЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне
Экспонат выставки Скифы: воины древней Сибири в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Экспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама в текущих условиях может принять по вопросу скифского золота не историческое объективное решение, а субъективное политическое, заявил РИА Новости заведующий кафедрой права МГУ Сурен Авакьян.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.
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"Он (суд – ред.) примет не историческое объективное решение, а субъективное политическое решение, облаченное в правовую форму. Потому что это очень сложно – по прошествии такого количества столетий доказывать, у кого здесь преимущественное право", - считает Авакьян.
Он затруднился прогнозировать, как именно будет выглядеть окончательное решение суда. "Естественно, как гражданин России я был бы заинтересован в том, чтобы Россию не обидели в этом случае", - отметил эксперт.
Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.
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