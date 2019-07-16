Судебный процесс по скифскому золоту будут затягивать, считает эксперт

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Судебное рассмотрение дела о крымской коллекции скифского золота будет затягиваться из-за политизации процесса, но шансы на передачу его Украине высоки, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.

"Этот вопрос сугубо политический, юридической составляющей осталось немного", - сказал эксперт РИА Новости.

По его словам, "рассмотрение будет затягиваться и дальше, но шансы Украины получить это скифское золото сегодня существенно выше, нежели шансы крымских музеев и России".

Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".