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РИА Новости

Судебный процесс по скифскому золоту будут затягивать, считает эксперт

Вчера, 14:55
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Судебное рассмотрение дела о крымской коллекции скифского золота будет затягиваться из-за политизации процесса, но шансы на передачу его Украине высоки, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.
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"Этот вопрос сугубо политический, юридической составляющей осталось немного", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, "рассмотрение будет затягиваться и дальше, но шансы Украины получить это скифское золото сегодня существенно выше, нежели шансы крымских музеев и России".
Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.
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