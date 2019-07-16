В Киеве сообщили о согласовании "нормандским форматом" обмена пленными

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Внешнеполитические советники лидеров стран "нормандской четверки" договорились провести обмен пленными в течение месяца, заявил заместитель главы офиса президента Украины Вадим Пристайко.

Встреча помощников и советников глав государств "нормандского формата" прошла в Париже 12 июля.

"В течение месяца договорились осуществить обмен определенного количества, как мы назвали, наших пленных", — сказал Пристайко на брифинге.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский говорил об обмене "10 на 10" или "15 на 15".

"В принципе, мы не замыкаемся на определенном круге людей. Наша задача — получить своих людей назад и разблокировать процесс обмена всех на всех, который до настоящего времени был заблокирован", — добавил Пристайко.

По его словам, удалось достичь и других договоренностей — в частности, о прекращении огня, так называемом хлебном перемирии, о разминировании в Станице Луганской и еще на двух предварительно согласованных участках, а также договориться о следующих участках для разведения и разминирования.

Кроме того, отметил Пристайко, обсуждались и инициативы по облегчению социально-экономических связей с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Украина с апреля 2014 года ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, но и после договоренностей о перемирии перестрелки продолжаются.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Они обсудили, в частности, переговоры в нормандском формате и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц.