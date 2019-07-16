Митрохин: оппозиционные кандидаты в МГД недовольны итогами встречи в ЦИК

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы, настаивавших на проведении во вторник встречи с руководством Центризбиркома РФ, остались недовольны результатами этого мероприятия, заявил журналистам кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин.

Ранее он заявил РИА Новости, что кандидаты отказались от предложения главы ЦИК Эллы Памфиловой встретиться с ними после 22 июля и настаивают на встрече 16 июля. Сама Памфилова в комментарии радиостанции Business FM назвала такое требование "ударом ниже пояса", поскольку в настоящее время она проходит сложный реабилитационный период после операции. Мероприятие во вторник прошло с участием зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

"Мы не удовлетворены результатами этой встречи… Самая главная причина - к сожалению, (глава Центризбиркома) Элла Александровна Памфилова отказалась в ней участвовать. Именно она публично говорила о том, что будет обеспечивать честные выборы в России и, в том числе, в столице России, в городе Москве. Но, к сожалению, ее сегодня не было", - сказал Митрохин.

По его словам, некоторые кандидаты требовали допустить их к проверке подписей, на что имели право по закону, однако этого сделано не было. "В ходе этой процедуры происходили массовые фальсификации этих данных. У каждого из независимых кандидатов это происходило. Мы показываем, как искажаются намеренно фамилии людей, имена, их отчества и другие данные", - утверждает кандидат.

Ранее Булаев указал на то, что ЦИК как правоприменительный орган не имеет полномочий исправлять нарушения в подписных листах кандидатов в депутаты Мосгордумы, оспорить их кандидаты могут только в суде. Признать, что допущенное нарушение не влияет на ход избирательной кампании, может только суд, отметил он.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.

Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам, необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.