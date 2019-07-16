В Госдуме ответили на слова Турчинова об уничтожении Крымского моста

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту. Архивное фото

Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова об "уничтожении" Крымского моста.

Накануне украинский политик заявил, что ВСУ могут якобы "за минуты" снести мост через Керченский пролив с помощью крылатых ракет "Нептун". По словам Турчинова, эти ракеты также способны "уничтожить" российские корабли в Черном и Азовском морях, а также в портах базирования.

Напомнили о ПВО в Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в комментарии РИА Новости назвал заявление Турчинова пиаром украинской военной техники. Парламентарий также напомнил о системах ПВО, развернутых в Крыму.

Бальбек также усомнился в возможностях украинских крылатых ракет.

"Не исключаю, что кадры попадания российских "Калибров" по целям ему преподнесли как отчет об удачных пусках "Нептуна", - отметил депутат.

Бальбек также заявил в беседе с RT , что такие заявления вредят хрупким контактам России и Украины.

Депутат от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал мост через Керченский пролив неуязвимым для внешнего воздействия.

Он подчеркнул, что Крымский мост находится под круглосуточной защитой наземных, подводных, надводных и воздушных сил.

Парламентарий также добавил, что мост через Керченский пролив – это стратегический объект, поэтому любые провокации будут незамедлительно пресекаться.

Последствия будут плачевными

По мнению сенатора Сергея Цекова, за подобными заявлениями украинских политиков стоят США. Член Совфеда также выразил надежду, что новые киевские власти будут умнее предыдущих.

"Полуостров, как и мост, надежно защищен. Если что-то подобное и произойдет, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными", - отметил Цеков в комментарии RT

В свою очередь, первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал заявление Турчинова безумием и бредом сумасшедшего. В разговоре с РИА Новости он отметил, что ВСУ не обладают оружием, способным уничтожить Крымский мост.

Он также рекомендовал Турчинову воздержаться от угроз и начать готовиться к люстрации, которую ему готовую новую украинские власти.

"Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма", - добавил Фикс.

Просто блеф

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik назвал заявление Турчинова блефом.

По его словам, украинский военно-промышленный комплекс находится в полном упадке.

"Они не могут даже нормальные танки и БТР выпускать, что тут говорить о высокоточной технике, их ракета может разве что их самих поразить. Для создания высокоточного оружия нужны высококвалифицированные инженеры ‒ а они уже разъехались с Украины по всему миру. Нужны и высококвалифицированные рабочие, а они тоже разошлись кто куда", - добавил эксперт.