В Минпросвещения прокомментировали предложение о введении ЕГЭ по экологии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задания по экологическому образованию уже присутствуют в некоторых предметах единого государственного экзамена (ЕГЭ), сказали в пресс-службе министерства просвещения РФ, комментируя инициативу о введении нового ЕГЭ по экологии.

"В состав предметов по выбору, которые сдаются в формате ЕГЭ, включены предметы, входящие в перечень необходимых для поступления в организации высшего образования. В то же время отметим, что вопросы экологического образования нашли свое отражение в контрольно-измерительных материалах ряда предметов, включая предметы "Биология" и "География", - говорится в сообщении.