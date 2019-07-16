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РИА Новости

В Минпросвещения прокомментировали предложение о введении ЕГЭ по экологии

Вчера, 14:33
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Задания по экологическому образованию уже присутствуют в некоторых предметах единого государственного экзамена (ЕГЭ), сказали в пресс-службе министерства просвещения РФ, комментируя инициативу о введении нового ЕГЭ по экологии.
Ранее председатель ассоциации журналистов-экологов, член общественного совета Минприроды Александр Федоров рассказал РИА Новости, что совет рекомендовал Минпросвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету.
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"В состав предметов по выбору, которые сдаются в формате ЕГЭ, включены предметы, входящие в перечень необходимых для поступления в организации высшего образования. В то же время отметим, что вопросы экологического образования нашли свое отражение в контрольно-измерительных материалах ряда предметов, включая предметы "Биология" и "География", - говорится в сообщении.
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