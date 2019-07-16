Создатели фильма об Элвисе Пресли выбрали актера на главную роль

Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике

© AP Photo Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Режиссер Баз Лурман выбрал Остина Батлера на роль Элвиса Пресли в байопике о "короле рок-н-ролла", у которого пока нет названия, . Режиссер Баз Лурман выбрал Остина Батлера на роль Элвиса Пресли в байопике о "короле рок-н-ролла", у которого пока нет названия, сообщает Deadline.

"Я знал, что не смогу снять этот фильм, если кастинг не будет абсолютным попаданием, и мы долго искали актера, который мог бы передать не только уникальные естественные движения и вокальные данные непревзойденной звезды, но и внутреннюю уязвимость артиста", - рассказал Лурман.

На роль музыканта претендовали Энсель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость") и Гарри Стайлс (солист One Direction).

Остин Батлер снимался у Квентина Тарантино в "Однажды в Америке" и у Джима Джармуша в "Мертвые не умирают".

Рождение легенды рок-н-ролла будет показано в фильме через призму сложных отношений певца с его менеджером Томом Паркером, которого сыграет Том Хэнкс.