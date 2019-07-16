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РИА Новости
Культура

Создатели фильма об Элвисе Пресли выбрали актера на главную роль

Вчера, 15:17
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© AP PhotoЭлвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике
Элвис Пресли на фото 1964 года и актер Остин Батлер, сыграющий его байопике
© AP Photo
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Режиссер Баз Лурман выбрал Остина Батлера на роль Элвиса Пресли в байопике о "короле рок-н-ролла", у которого пока нет названия, сообщает Deadline.
"Я знал, что не смогу снять этот фильм, если кастинг не будет абсолютным попаданием, и мы долго искали актера, который мог бы передать не только уникальные естественные движения и вокальные данные непревзойденной звезды, но и внутреннюю уязвимость артиста", - рассказал Лурман.
На роль музыканта претендовали Энсель Элгорт ("Дивергент", "Виноваты звезды"), Майлз Теллер ("Дивергент", "Одержимость") и Гарри Стайлс (солист One Direction).
Остин Батлер снимался у Квентина Тарантино в "Однажды в Америке" и у Джима Джармуша в "Мертвые не умирают".
Рождение легенды рок-н-ролла будет показано в фильме через призму сложных отношений певца с его менеджером Томом Паркером, которого сыграет Том Хэнкс.
Баз Лурман – не только режиссер картины, но и один из авторов сценария. Съемки будут проходить в Австралии.
Элвис Пресли во время выступления
2 июля, 10:53
В США назвали главных претендентов на роль Элвиса Пресли
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КультураКино и сериалыНовости культурыТом ХэнксКвентин ТарантиноЭлвис ПреслиДжим Джармуш
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