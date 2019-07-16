Эксперт назвал самое разумное решение проблемы со скифским золотом

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд Амстердама, с точки зрения международного права, должен вернуть скифское золото музеям Крыма, считает юрист-международник Анатолий Капустин.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.

"С точки зрения международного права, вещь всегда каким-то образом связана с тем местом, где она находится. Скифское золото – это не киевское, не львовское. Это именно скифское золото, которое нашли на территории Крыма. Почему его надо кому-то другим отдавать, а не вернуть в музеи, откуда оно приехало? Между Нидерландами и Украиной нет никакого соглашения, это чисто межмузейный, частный правовой характер. Разумным, конечно же, было бы вернуть золото в Крым", - сказал Капустин РИА Новости.

По мнению эксперта, суд Амстердама "ждет политического решения отношений между Россией и Украиной".

"Я считаю, что перспектива туманная, но то, что дело отложили, это хорошо. Это говорит о том, что они разумные люди и ждут все-таки политического решения отношений между Россией и Украиной. Хочется надеяться на благополучный исход", - отметил он.

Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".