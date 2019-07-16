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РИА Новости
Культура

Эксперт назвал самое разумное решение проблемы со скифским золотом

Вчера, 14:12
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© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
Экспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Суд Амстердама, с точки зрения международного права, должен вернуть скифское золото музеям Крыма, считает юрист-международник Анатолий Капустин.
Во вторник Апелляционный суд Амстердама отложил окончательное решение по скифскому золоту, объяснив это необходимостью получения "дополнительной информации от сторон относительно права собственности". В решении суда говорится, что музей Алларда Пирсона уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу. Сообщается, что это может произойти через 6-9 месяцев.
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Когда скифское золото вернется на родину, в Крым
"С точки зрения международного права, вещь всегда каким-то образом связана с тем местом, где она находится. Скифское золото – это не киевское, не львовское. Это именно скифское золото, которое нашли на территории Крыма. Почему его надо кому-то другим отдавать, а не вернуть в музеи, откуда оно приехало? Между Нидерландами и Украиной нет никакого соглашения, это чисто межмузейный, частный правовой характер. Разумным, конечно же, было бы вернуть золото в Крым", - сказал Капустин РИА Новости.
По мнению эксперта, суд Амстердама "ждет политического решения отношений между Россией и Украиной".
"Я считаю, что перспектива туманная, но то, что дело отложили, это хорошо. Это говорит о том, что они разумные люди и ждут все-таки политического решения отношений между Россией и Украиной. Хочется надеяться на благополучный исход", - отметил он.
Коллекция скифского золота - около 2 тысяч артефактов - была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".
После завершения экспозиции в августе 2014 года российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Вчера, 01:05
Дело о возвращении коллекции скифского золота из Нидерландов
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КультураРешение суда по скифскому золотуКрымНидерландыУкраина
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