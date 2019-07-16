В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве сотрудницы Мариинки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд приговорил фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшего сотрудника Мариинского театра Галину Гусейнову и Размика Акобяна к 15 и 7 годам колонии, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В начале июля коллегия присяжных признала фигурантов дела об убийстве блокадницы в Петербурге Галину Гусейнову, Сенника Нарояна и Размика Акобяна виновными и не заслуживающими снисхождения. Тело одного из фигурантов дела Сеника Нарояна было позже найдено в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда.

Санкт-Петербургский городской суд на основании вердикта присяжных огласил приговор в отношении Галины Гусейновой и Размика Акобяна.

"Суд назначил наказание: Гусейновой в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии общего режима. Акобяну в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Галина Гусейнова, работая в одной из благотворительных общественных организаций, оказывала услуги по патронажному уходу за 93-летней одинокой жительницей блокадного Ленинграда, ветераном Великой Отечественной войны, инвалидом II группы, старейшим работником Мариинского театра Ниной Мациной. Обвиняемая знала о наличии у ветерана сбережений и ценного имущества.

Осенью 2017 года Гусейнова решила создать преступную группу, чтобы напасть на потерпевшую, и разработала план преступления. В качестве соучастников выступили Сенник Нароян и Размик Акобян. Согласно информации СК, 20 ноября 2017 года Гусейнова проникла в квартиру блокадницы, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за окружающей обстановкой.