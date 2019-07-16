СК призвал использовать специальное приложение при переходе ж/д путей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл - РИА Новости. Использование бесплатного мобильного приложения, предупреждающего владельца телефона о приближении поезда, необходимо распространить, особенно среди подростков, регулярно пересекающих железнодорожные пути, считает руководитель отдела криминалистики Южного следственного управления на транспорте СК РФ Вячеслав Ломов.

По его информации, в последнее время подростки часто переходят железнодорожные пути, надев капюшон и наушники, что приводит к травматизму.

"Есть программа, которую можно скачать через бесплатное мобильное приложение, оповещающая слушателя музыки через гарнитуру, что человек приблизился к железнодорожным путям, что приближается поезд и существует опасность быть травмированным... Хотелось бы распространить этот опыт, чтобы подростки этим приложением пользовались при пересечении железнодорожных путей", - сказал Ломов.