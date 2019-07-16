Киркоров рассказал о причинах ДТП с фурой

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Фура с концертным оборудованием попала в ДТП в Ростовской области из-за сложной трассы, на которой водитель не справился с управлением, в результате аварии никто не пострадал, оборудование и костюмы целы, рассказал РИА Новости Филипп Киркоров.