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РИА Новости

Киркоров рассказал о причинах ДТП с фурой

Вчера, 13:56
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© РИА Новости / Владимир ПесняПевец Филипп Киркоров во время концерта
Певец Филипп Киркоров во время концерта
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Фура с концертным оборудованием попала в ДТП в Ростовской области из-за сложной трассы, на которой водитель не справился с управлением, в результате аварии никто не пострадал, оборудование и костюмы целы, рассказал РИА Новости Филипп Киркоров.
Ранее представитель ГУ МЧС по Ростовской области сообщил РИА Новости, что рано утром во вторник на дороге Волгодонск - Ольгинская в районе хутора Лагутники фура съехала с обочины, сотрудники пожарно-спасательной части отбуксировали машину из кювета. По словам источника в экстренных службах региона, в фуре находилось концертное оборудование Киркорова.
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"Слухи сильно преувеличены. Все нормально, все живы-здоровы, оборудование цело, костюмы целы", - рассказал Киркоров.
По словам певца, трасса была местами сложной, водитель не справился с управлением и одна из фур съехала в кювет по дороге из Волгодонска в Крым, сотрудники МЧС быстро оказали помощь.
Согласно афише на официальном сайте певца, следующий концерт Киркорова состоится в Феодосии 17 июля, 18 июля он выступит в Евпатории, затем в Ялте и Геленджике.
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