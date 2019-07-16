Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Грузовик ехал из Волгодонска в Феодосию и по неустановленным причинам съехал в кювет.
Как рассказал телеканалу "Звезда" сам артист, машина "в плохую погоду съехала с дороги".
"Все живы, здоровы <…>. Спасибо МЧС, вытащили. По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся", — добавил Киркоров.