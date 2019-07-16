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РИА Новости

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Вчера, 13:29
58745
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Авария произошла утром на автодороге Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Грузовик ехал из Волгодонска в Феодосию и по неустановленным причинам съехал в кювет.
Как рассказал телеканалу "Звезда" сам артист, машина "в плохую погоду съехала с дороги".
"Все живы, здоровы <…>. Спасибо МЧС, вытащили. По направлению в Крым уже все движется, концерты состоятся", — добавил Киркоров.
95723121635
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Филипп КиркоровКрымРостов-на-ДонуПроисшествия
Популярные комментарии
Радость то какая, Господи))))))
16 июля, 13:44
Арсений Понфиленко
481500011
Пёрышки то не попортились?
16 июля, 14:43
ВСВладимир Саров
22310017
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