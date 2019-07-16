Трутнев рассказал об исполнении указа по тушению пожаров в Забайкалье

ЧИТА, 16 июл – РИА Новости. Сдвижек срока исполнения указа президента по ликвидации последствий ЧС, связанной с апрельскими пожарами в Забайкалье, не будет, заявил во вторник полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время совещания в Чите.

Совещание посвящено вопросу ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле этого года на территории Забайкалья.

"Вы все помните, что в апреле этого года на территории Забайкальского края была серия пожаров, которая принесла много бед в районах. Есть указ президента Российской Федерации В.В. Путина о мерах по ликвидации последствий природных пожаров. Во-первых, хотелось бы подчеркнуть ответственность всех, кто закреплен за те или иные пункты указа", - сказал он.

"Поручения президента вообще надо выполнять неукоснительно, но что касается поручений президента, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, когда от оперативности и качества нашей работы зависит то, как людям дальше жить, то я хочу подчеркнуть, что никаких сдвижек срока приниматься не будет. Все числа, которые отражены в указе, они должны быть соблюдены все. Всех сразу настраиваю – мне не очень интересны причины, по которым те или иные работы затягиваются, я хочу знать, какие меры будут предприняты, чтобы все было сделано в срок", - сказал Трутнев.

Также он подчеркнул, что за выполнение указа лежит и персональная ответственность глав муниципальных образований и профильных ведомств. В частности, он попросил врио губернатора Забайкальского края уволить главу Ононского района Ятура Танхаева, который ушел в отпуск во время ликвидации последствий ЧС.

"Хочу отметить, что слово ответственность – это не фигура речи. У меня на столе лежит лист, в котором написано, что плохо работает Паздников Виктор Иванович, министр территориального развития Забайкальского края (бывшая должность, в данный момент и.о. зампредседателя регионального правительства), плохо работает Бочкарев Денис Юрьевич, министр сельского хозяйства Забайкальского края, а господин Танхаев, глава муниципального района "Ононский район" просто выехал в отпуск. Александр Михайлович (врио губернатора региона), у меня к вам просьба, не надо господина Танхаева из этого отпуска возвращать, пусть он дальше отдыхает, ладно? Пишет заявление и заканчивает свой отпуск. Так работать нельзя, когда люди в беде, а он уехал. Закончилась работа, достаточно, надо искать нового главу района", - отметил Трутнев.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.