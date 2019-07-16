Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T14:00Z
https://ria.ru/20190716/1556572224.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155278/32/1552783258_0:293:2048:1445_1036x0_80_0_0_f2f4a93e00098194d1c66a55d433dea3.jpg
РИА Новости

Трутнев рассказал об исполнении указа по тушению пожаров в Забайкалье

Вчера, 13:33
219
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ЧИТА, 16 июл – РИА Новости. Сдвижек срока исполнения указа президента по ликвидации последствий ЧС, связанной с апрельскими пожарами в Забайкалье, не будет, заявил во вторник полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время совещания в Чите.
Совещание посвящено вопросу ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле этого года на территории Забайкалья.
"Вы все помните, что в апреле этого года на территории Забайкальского края была серия пожаров, которая принесла много бед в районах. Есть указ президента Российской Федерации В.В. Путина о мерах по ликвидации последствий природных пожаров. Во-первых, хотелось бы подчеркнуть ответственность всех, кто закреплен за те или иные пункты указа", - сказал он.
"Поручения президента вообще надо выполнять неукоснительно, но что касается поручений президента, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, когда от оперативности и качества нашей работы зависит то, как людям дальше жить, то я хочу подчеркнуть, что никаких сдвижек срока приниматься не будет. Все числа, которые отражены в указе, они должны быть соблюдены все. Всех сразу настраиваю – мне не очень интересны причины, по которым те или иные работы затягиваются, я хочу знать, какие меры будут предприняты, чтобы все было сделано в срок", - сказал Трутнев.
Также он подчеркнул, что за выполнение указа лежит и персональная ответственность глав муниципальных образований и профильных ведомств. В частности, он попросил врио губернатора Забайкальского края уволить главу Ононского района Ятура Танхаева, который ушел в отпуск во время ликвидации последствий ЧС.
Вчера, 06:45
На Чукотке полыхают природные пожары на площади в 14 тысяч гектаров
"Хочу отметить, что слово ответственность – это не фигура речи. У меня на столе лежит лист, в котором написано, что плохо работает Паздников Виктор Иванович, министр территориального развития Забайкальского края (бывшая должность, в данный момент и.о. зампредседателя регионального правительства), плохо работает Бочкарев Денис Юрьевич, министр сельского хозяйства Забайкальского края, а господин Танхаев, глава муниципального района "Ононский район" просто выехал в отпуск. Александр Михайлович (врио губернатора региона), у меня к вам просьба, не надо господина Танхаева из этого отпуска возвращать, пусть он дальше отдыхает, ладно? Пишет заявление и заканчивает свой отпуск. Так работать нельзя, когда люди в беде, а он уехал. Закончилась работа, достаточно, надо искать нового главу района", - отметил Трутнев.
Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено 156 жилых посещений.
Президентом России Владимиром Путиным в апреле был подписан указ о мерах по ликвидации природных пожаров в Забайкалье, согласно которому до 15 июня власти должны выплатить компенсации за утрату поголовья скота, сельхозтехники, кормов, лечение, утилизацию погибших животных, до 15 октября - восстановить объекты энергетики и ЖКХ, социнфраструктуры, чабанские стоянки, поврежденные стихией мосты.
Тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76
29 июня, 19:12
В Оренбуржье к тушению природного пожара привлекли военный самолет
000001
Обсудить 0
Юрий ТрутневВладимир ПутинЗабайкальский крайОбщество
Рекомендуем
Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Трутнев оценил ситуацию по ликвидации ЧС в Забайкалье как неравномерную
РИА
Новости
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Сбербанк не планирует разрывать сотрудничество с "Яндексом"
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустят на волю через две недели
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне
Пострадавших после падения самолета на дом в Чечне доставили в больницу
Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр груза
Россельхознадзор не исключил снятия запрета на поставки белорусских яблок
Последствия ливней в Сочи
В Сочи подтопило более десяти придомовых территорий
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В Госдуме назвали санкции Евросоюза против Турции политическим заказом
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о наделении СК правом организации судебных экспертиз
Бывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК получил разрешение на возбуждение дела против отставного судьи Якубаева
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 20 июня 2019
В ЕС поддержали возобновление переговоров по Венесуэле
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Якутии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния