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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Песков предложил направлять в суды жалобы на избирательную кампанию в МГД

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил кандидатам в депутаты Мосгордумы обращаться с жалобами на избирательную кампанию в Мосгордуму в суд.
Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, где утверждается, что власти боятся, что, уступив оппозиционерам на локальных выборах, будут вынуждены допустить их и до выборов в Госдуму. Оппозиционные кандидаты считают, что подписи избирателей забраковали по необоснованным причинам, чтобы снять их с выборов в Мосгордуму. В Мосгоризбиркоме заявили, что у всех кандидатов есть возможность оспорить решение, кроме того, глава МГИК заявил, что готов был обсудить с оппозиционными кандидатами все вопросы регистрации, но, по его словам, оппозиционеры хотели превратить дискуссию в митинг.
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"Вы знаете, при всем уважении к этому изданию, я все-таки хочу вам напомнить, что не "Ведомости" глаголят истину - истину глаголит суд. Если будут какие-то возражения, если будут жалобы, то всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все остальные выводы являются лишь рассуждениями", - заявил журналистам во вторник Песков, отвечая на просьбу прокомментировать проверку подписей за кандидатов в Мосгордуму.
В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.
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Ранее заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.
Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Окончательные решения будут принимать окружные комиссии 16 июля.
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Выборы в МосгордумуСергей МитрохинАлексей НавальныйЛДПРГосдума РФМосковская городская думаДмитрий ПесковРоссияПолитика
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