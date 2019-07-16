Песков предложил направлять в суды жалобы на избирательную кампанию в МГД

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил кандидатам в депутаты Мосгордумы обращаться с жалобами на избирательную кампанию в Мосгордуму в суд.

Ранее газета " Ведомости " опубликовала материал, где утверждается, что власти боятся, что, уступив оппозиционерам на локальных выборах, будут вынуждены допустить их и до выборов в Госдуму. Оппозиционные кандидаты считают, что подписи избирателей забраковали по необоснованным причинам, чтобы снять их с выборов в Мосгордуму. В Мосгоризбиркоме заявили, что у всех кандидатов есть возможность оспорить решение, кроме того, глава МГИК заявил, что готов был обсудить с оппозиционными кандидатами все вопросы регистрации, но, по его словам, оппозиционеры хотели превратить дискуссию в митинг.

"Вы знаете, при всем уважении к этому изданию, я все-таки хочу вам напомнить, что не "Ведомости" глаголят истину - истину глаголит суд. Если будут какие-то возражения, если будут жалобы, то всегда можно прибегнуть к судебной практике, и, уже ориентируясь на суд, можно делать какие-то выводы. Пока все остальные выводы являются лишь рассуждениями", - заявил журналистам во вторник Песков, отвечая на просьбу прокомментировать проверку подписей за кандидатов в Мосгордуму.

В воскресение прошла несанкционированная акция ряда оппозиционных кандидатов в Мосгордуму "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди кандидатов - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.

Ранее заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.