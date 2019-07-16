Крымские музейщики потребовали допустить их к коллекции скифского золота

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Музейщики Крыма требуют допустить их в музей Алларда Пирсона в Амстердаме к коллекции скифского золота, которой необходимо наблюдение реставраторов, сообщила РИА Новости директор Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года рассмотрел иск крымских музеев и постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву. Крымская сторона подала апелляцию, которая была рассмотрена судом в Амстердаме 11 марта. Апелляционный суд Амстердама во вторник отложил окончательное вынесения решения, дав сторонам два месяца на предоставления дополнительной информации относительно права собственности. При этом Музей Алларда Пирсона "уполномочен удерживать крымские сокровища до тех пор, пока в суде не будет принято окончательное решение по этому делу"

"Нам ничего неизвестно о состоянии коллекции. Нами написаны письма о том, что мы требуем допуска к коллекции, потому что наши предметы, которые мы отправили, требуют наблюдения и вмешательства реставраторов, потому что не может столько храниться коллекция без присмотра фондовиков и реставраторов", - сказала РИА Новости Умрихина.

По ее словам, крымским музейщикам неизвестно при каком климат-контроле хранятся артефакты.

"Вещи абсолютно разные, от золота, до дерева и керамики. Они требуют совершенно разного подхода. Это уже серьезнейшее нарушение международного права по охране культурного наследия. Уровень предметов коллекции имеет мировое значение", - сказала Умрихина.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" (Севастополь).