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РИА Новости

Госдума приняла законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

Вчера, 13:13
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении пакет законов, предлагающих усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра.
Соответствующие проекты законов были внесены в Госдуму правительством. Изменения вносятся в УК и КоАП РФ.
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Проект изменений в УК предусматривает введение уголовной ответственности за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации в случаях, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.
Проект изменений в КоАП предлагает предусмотреть штраф в размере 2 тысяч рублей за управление транспортным средством без оформленной диагностической карты. Кроме того, исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.
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"Законопроектом уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, а также повышен размер административного штрафа за совершение указанного правонарушения", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Также предлагается ввести административную ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов техосмотра. Предполагается, что штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.
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