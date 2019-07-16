Госдума приняла законы об ужесточении наказания за нарушения при техосмотре

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем чтении пакет законов, предлагающих усилить административную и уголовную ответственность за нарушения в системе технического осмотра.

Соответствующие проекты законов были внесены в Госдуму правительством. Изменения вносятся в УК и КоАП РФ.

Проект изменений в УК предусматривает введение уголовной ответственности за деятельность по проведению техосмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации в случаях, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. Как отмечает правительство, необходимость введения такой меры обусловлена широкой практикой продажи "серых" диагностических карт без проведения осмотра автомобиля.

Проект изменений в КоАП предлагает предусмотреть штраф в размере 2 тысяч рублей за управление транспортным средством без оформленной диагностической карты. Кроме того, исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.

"Законопроектом уточняется состав административного правонарушения, связанного с управлением транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, а также повышен размер административного штрафа за совершение указанного правонарушения", - говорится в пояснительной записке к проекту.