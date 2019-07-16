Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T13:13Z
https://ria.ru/20190716/1556571351.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155358/74/1553587481_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6ff4651c824375483e073e87c989b79c.jpg
РИА Новости

Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца

Вчера, 13:13
274
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
Бывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудник ЦНИИмаш 75-летний Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кудрявцева продлить до 20 октября 2019 года", — сказал судья. Заседание проходило в закрытом от публики режиме из-за секретности.
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев с супругой на заседании Московского городского суда
5 июня, 14:57
Жена ученого Кудрявцева заявила о найденной в квартире прослушке
В понедельник стало известно о помещении под домашний арест по подозрению в госизмене сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Сергея Мещерякова. Адвокат Кудрявцева Евгений Смирнов сообщил РИА Новости, что, по словам его подзащитного, "Мещеряков не участвовал в том проекте, который ему вменяют".
В начале июня Лефортовский суд Москвы по подозрению в госизмене арестовал на два месяца ученика Кудрявцева — сотрудника ЦНИИмаша кандидата физико-математических наук Романа Ковалева, они проходят по одному эпизоду.
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
5 июня, 17:47
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Сотрудник ЦНИИмаша Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон-Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Следствие использовало письмо из почты 75-летнего Кудрявцева о грин-карте в качестве одного из оснований для его заключения в СИЗО. Защита назвала это сообщение обыкновенным спамом.
301000
Обсудить 0
Виктор КудрявцевОбыски в "Роскосмосе"Московский городской судЦНИИМАШПроисшествия
Рекомендуем
Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов во время брифинга
Эксперт прокомментировал публикацию Die Welt про "неожиданный удар" России
РИА
Новости
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами правительства РФ
Трутнев рассказал об исполнении указа по тушению пожаров в Забайкалье
Юрий Трутнев на итоговой пресс-конференции в рамках IV Восточного экономического форума во Владивостоке
Трутнев оценил ситуацию по ликвидации ЧС в Забайкалье как неравномерную
Прохожий переходит дорогу во время дождя в Москве
Москвичей предупредили о ливнях, которые продлятся более полутора суток
Лента
новостей
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" выпустят на волю через две недели
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В ГД назвали условия для работы России над ядерным договором с США и Китаем
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
Железнодорожный вокзал Адлера
СК призвал использовать специальное приложение при переходе ж/д путей
Николай Булаев
ЦИК не может исправить ошибки в листах кандидатов в МГД, заявил Булаев
Летящий самолет Airbus A-321 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото.
Российские ученые разработали новые способы борьбы с тряской самолета
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
Памятник Дюку де Ришелье в Одессе. Архивное фото
Украинская полиция проверяет информацию о минировании гостиниц в Одессе
Арестованный за госизмену Сергей Мещеряков хотел спасти Землю
Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
"Сибирские мальдивы" у ТЭЦ проверят на соблюдение законов об охране природы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
10:01Порошенко не пойдет на допрос до выборов в Раду, заявил адвокат
Лента новостейМолния