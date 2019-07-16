Арест сотрудника ЦНИИмаша по делу о госизмене продлили на три месяца

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мосгорсуд по ходатайству следствия продлил срок ареста обвиняемого в госизмене сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, передаёт корреспондент РИА Новости из суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Кудрявцева продлить до 20 октября 2019 года", — сказал судья. Заседание проходило в закрытом от публики режиме из-за секретности.

В понедельник стало известно о помещении под домашний арест по подозрению в госизмене сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаша Сергея Мещерякова. Адвокат Кудрявцева Евгений Смирнов сообщил РИА Новости, что, по словам его подзащитного, "Мещеряков не участвовал в том проекте, который ему вменяют".

В начале июня Лефортовский суд Москвы по подозрению в госизмене арестовал на два месяца ученика Кудрявцева — сотрудника ЦНИИмаша кандидата физико-математических наук Романа Ковалева, они проходят по одному эпизоду.