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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил, что россияне выбирают в качестве источников дохода на пенсии

Вчера, 13:04
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкНадпись "Вклады" в отделении банка
Надпись Вклады в отделении банка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Надпись "Вклады" в отделении банка. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россияне наиболее информированы о таких источниках дополнительного дохода после выхода на пенсию, как возможность использовать денежные вклады или депозиты в банке, большинство граждан имеют опыт их использования и планируют прибегать к ним в будущем, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Первый вопрос, которым мы интересовались, насколько люди информированы о существовании тех или иных инструментов, которые мы попробовали им представить... На первом месте у нас идут денежные вклады и депозиты в банках, здесь 28% населения сказали, что информированы о такого рода инструментах... Среди этих 28%... 23% нам сказали, что в той или иной степени имеют опыт использования этих инструментов.... С точки зрения возможных планов по использованию тех или иных инструментов - тут мы видим, что 23% выбрали денежные вклады и депозиты в банке", - рассказал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин во вторник на пресс-конференции.
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Представляя результаты исследования ВЦИОМ о готовности россиян пользоваться различными финансовыми инструментами для обеспечения дополнительного дохода к пенсии, Родин рассказал, что на втором месте по информированности среди населения (27%) - возможность накопления наличными деньгами в российской и иностранной валюте. При этом 18% тех, кто информирован об этой возможности, имеют опыт использования таких накоплений и 21% планируют использовать в будущем.
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По словам директора по работе с органами госвласти ВЦИОМ, 26% опрошенных известно о возможности делать вклады в негосударственном пенсионном фонде, 14% имеют опыт таких вкладов, но при этом только 10% готовы использовать эту возможность в качестве дополнительного дохода после выхода на пенсию. 18% планируют использовать инвестиции в недвижимость и землю из 24% россиян, которым известно об этой возможности, причём опыт таких инвестиций есть лишь у 8%.
О том, что можно использовать накопительное страхование жизни, знают 22% россиян, 6% из них уже использовали его, и 8% планируют использовать после выхода на пенсию. К страхованию от неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем, планируют прибегнуть 10% из 22% тех, кому известно о такой возможности (опыт такого страхования есть также у 10%).
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О том, что можно совершать покупку золота и драгоценных металлов, известно 22% опрошенных, 4% из них когда-либо их покупали, и 8% планируют покупать в будущем. 19% россиян информированы о возможности покупать акции и облигации, 3% уже сталкивались с этим, и 7% рассчитывают на этот способ дохода после выхода на пенсию. 6% россиян хотят использовать индивидуальный инвестиционный счет (из 17% тех, какому известно о такой возможности, причём опыт использования есть у 2%). О том, что можно использовать вложение в ценные бумаги через страховые компании, знают 16% граждан, о возможности покупки паев инвестиционных фондов известно 13%. Опыта использования этих способов дохода у опрошенных граждан нет, планируют их использовать 3% и 2% соответственно.
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При этом 34% опрошенных россиян высказались, что им неизвестно ни о какой из перечисленных возможностей дополнительного дохода после выхода на пенсию.
По словам Родина, инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 2 июля 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Опрос охватил не менее 80 регионов РФ, 500 городов и ПГТ, 100 сел.
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23 марта 2018, 08:00
Копить не вредно. Как защитить свою будущую пенсию
1200755
Обсудить 11
ВЦИОМРоссияОбщество
Популярные комментарии
Говорить про пенсионные накопления можно все ,что угодно. А на деле ноги бы не протянуть с такой пенсии.
16 июля, 17:47
aalisaasisa
800200
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