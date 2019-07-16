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РИА Новости

Конюхов совершил погружение на месте гибели линкора "Новороссийск"

Вчера, 13:04
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© Фото : предоставлено НОЦ "Центр морских исследований и технологий" Севастопольского государственного университета Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели "Линкора" Новороссийск. 16 июля 2019
Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели Линкора Новороссийск. 16 июля 2019
© Фото : предоставлено НОЦ "Центр морских исследований и технологий" Севастопольского государственного университета
СЕВАСТОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов во вторник совершил погружение на месте гибели линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте, передает корреспондент РИА Новости.
Глубина на месте водолазных работ составляет 16-17 метров. Погружение продлилось 25 минут. Вместе с путешественником погружение совершили еще несколько водолазов - сотрудники Нахимовского училища и МЧС.
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Ранее директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков сообщил РИА Новости, что погружение совершается для отработки водолазных навыков перед экспедицией к останкам броненосца "Петропавловск" в Жёлтом море.
Линкор "Новороссийск" - военный корабль советского Черноморского флота. До 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре". В результате взрыва "Новороссийск" затонул на севастопольском рейде 29 октября 1955 года. В катастрофе погибли свыше 800 человек, включая аварийные партии с других кораблей эскадры.
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Причины трагедии "Новороссийска"

По бытующей в Италии версии, линкор взорвали итальянские подводные диверсанты. Якобы при передаче "Джулио Чезаре" Советскому союзу бывший командир диверсионной 10-й флотилии штурмовых средств князь Валерио Боргезе поклялся отомстить за бесчестие и взорвать линкор во что бы то ни стало. Расследованием катастрофы занималась советская правительственная комиссия. Согласно ее докладу, наиболее вероятно, что под линкором взорвалась немецкая мина, поставленная в период Великой Отечественной войны.
© Фото : предоставлено НОЦ "Центр морских исследований и технологий" Севастопольского государственного университета Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели "Линкора" Новороссийск. 16 июля 2019
Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели Линкора Новороссийск. 16 июля 2019
© Фото : предоставлено НОЦ "Центр морских исследований и технологий" Севастопольского государственного университета
Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели "Линкора" Новороссийск. 16 июля 2019
Выводы комиссии ранее подтвердил РИА Новости главный редактор "Вестника архива президента России" Сергей Кудряшов. В этом журнале в феврале 2018 года были опубликованы документы, которые, по словам Кудряшова, "помогают разобраться со многими вульгарными версиями, которые гуляют в желтой прессе и интернете", в том числе "итальянской" версией гибели линкора".
В беседе с агентством Кудряшов рассказал, что, согласно архивным материалам, "Новороссийск" погиб из-за невнимания и неорганизованности экипажа, растерявшегося после взрыва ржавой немецкой мины. Экипаж линкора был уверен, что корабль не потонет, из-за этого спасательная операция не была проведена должным образом, сказал Кудряшов.
Линкор Новороссийск
29 октября 2015, 10:00
Гибель линкора "Новороссийск" (1955)29 октября 2015 года исполняется 60 лет с гибели линкора "Новороссийск".
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Федор КонюховРоссияОбщество
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