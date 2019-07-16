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РИА Новости

В Орле прокуратура прокомментировала "итальянскую забастовку" медиков

Вчера, 12:56
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БРЯНСК, 16 июл - РИА Новости. Орловские медики, объявившие "итальянскую забастовку" из-за ситуации с созданием единой службы скорой помощи в Орловской области, работают в рамках закона; в действиях регионального департамента здравоохранения найдены нарушения, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.
Сотрудники станции скорой помощи в Орле 15 июля начали "итальянскую забастовку" из-за ухудшения условий труда в связи с произошедшим с апреля этого года объединением отделения скорой медицинской помощи Плещеевской ЦРБ с орловской станцией скорой медицинской помощи. Медики отказались от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.
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По информации представителя прокуратуры, по этому случаю в настоящее время идут проверки. Она уточнила, что станция скорой помощи в Плещеевской ЦРБ расположена в сельской местности, и так называемой "чернобыльской зоне".
"Были установлены нарушения при принятии департаментом здравоохранения Орловской области решения о создания единой службы скорой помощи на территории города Орла и Орловского района, не были учтены требования двух законов", - сказала собеседница агентства.
По словам Цукановой, речь идет о законе РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и законе Орловской области "Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области".
"В результате работники скорой помощи, сокращенные из Плещеевской больницы, были приняты на работу в станцию скорой медицинской помощи, которая расположена в городе Орле, лишились меры дополнительной поддержки в виде повышения на 25% окладов, тарифных ставок в системе оплаты труда, хотя фактически они продолжили выполнять возложенные на них функции в сельской местности, в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС", - сказала представитель прокуратуры.
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По всем указанным фактам нарушений заместитель прокурора области внес представление в правительство Орловской области, сказала собеседница агентства.
По данным прокуратуры, в настоящее время губернатор области создал комиссию по рассмотрению проблемных вопросов. Работники прокуратуры на прошлой неделе провели встречу с коллективом станции, проверки продолжаются.
На вопрос агентства о том, нет ли в действиях самих медиков нарушений, собеседница ответила, что "пока нет, им разъясняли требования закона". "Они благоразумно к этому вопросу подходят. Их требования в рамках действующего законодательства", - указала она.
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Орловская областьРоссияОбщество
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