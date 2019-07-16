В Орле прокуратура прокомментировала "итальянскую забастовку" медиков

БРЯНСК, 16 июл - РИА Новости. Орловские медики, объявившие "итальянскую забастовку" из-за ситуации с созданием единой службы скорой помощи в Орловской области, работают в рамках закона; в действиях регионального департамента здравоохранения найдены нарушения, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Сотрудники станции скорой помощи в Орле 15 июля начали "итальянскую забастовку" из-за ухудшения условий труда в связи с произошедшим с апреля этого года объединением отделения скорой медицинской помощи Плещеевской ЦРБ с орловской станцией скорой медицинской помощи. Медики отказались от переработок и выездов на вызовы неукомплектованными бригадами, областное правительство называет этот шаг "личным моментом" и заявляет, что станция скорой помощи работает без сбоев.

По информации представителя прокуратуры, по этому случаю в настоящее время идут проверки. Она уточнила, что станция скорой помощи в Плещеевской ЦРБ расположена в сельской местности, и так называемой "чернобыльской зоне".

"Были установлены нарушения при принятии департаментом здравоохранения Орловской области решения о создания единой службы скорой помощи на территории города Орла и Орловского района, не были учтены требования двух законов", - сказала собеседница агентства.

По словам Цукановой, речь идет о законе РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" и законе Орловской области "Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области".

"В результате работники скорой помощи, сокращенные из Плещеевской больницы, были приняты на работу в станцию скорой медицинской помощи, которая расположена в городе Орле, лишились меры дополнительной поддержки в виде повышения на 25% окладов, тарифных ставок в системе оплаты труда, хотя фактически они продолжили выполнять возложенные на них функции в сельской местности, в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС", - сказала представитель прокуратуры.

По всем указанным фактам нарушений заместитель прокурора области внес представление в правительство Орловской области, сказала собеседница агентства.

По данным прокуратуры, в настоящее время губернатор области создал комиссию по рассмотрению проблемных вопросов. Работники прокуратуры на прошлой неделе провели встречу с коллективом станции, проверки продолжаются.