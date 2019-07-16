Госдума приняла закон, упрощающий подачу деклараций сельскими депутатами

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который упрощает порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе.

Соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента внес вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Согласно закону, предлагается отменить необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок на сумму, превышающую общий доход парламентария и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Речь идет о приобретении земельных участков, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг или акций. Если такого рода сделок не совершалось, то сельским депутатам, согласно поправкам, достаточно будет сообщить об этом главе региона в установленном законом порядке.

Как пояснил Турчак, большинство сельских депутатов исполняют свои обязанности на непостоянной основе. В основном это учителя, врачи, социальные работники, которые имеют единственный доход по основному месту работы.

По его словам, для этой категории депутатов сбор обязательных для деклараций справок представляет собой довольно трудозатратный процесс: чтобы к установленному сроку успеть подать декларацию, им необходимо не только отпрашиваться с работы, но и нередко ехать за сотни километров в районные центры за необходимыми документами.