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РИА Новости

Госдума приняла закон, упрощающий подачу деклараций сельскими депутатами

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который упрощает порядок декларирования для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе.
Соответствующую инициативу в нижнюю палату парламента внес вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
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Согласно закону, предлагается отменить необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок на сумму, превышающую общий доход парламентария и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Речь идет о приобретении земельных участков, недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг или акций. Если такого рода сделок не совершалось, то сельским депутатам, согласно поправкам, достаточно будет сообщить об этом главе региона в установленном законом порядке.
Как пояснил Турчак, большинство сельских депутатов исполняют свои обязанности на непостоянной основе. В основном это учителя, врачи, социальные работники, которые имеют единственный доход по основному месту работы.
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По его словам, для этой категории депутатов сбор обязательных для деклараций справок представляет собой довольно трудозатратный процесс: чтобы к установленному сроку успеть подать декларацию, им необходимо не только отпрашиваться с работы, но и нередко ехать за сотни километров в районные центры за необходимыми документами.
Кроме того, как отмечал Турчак, чтобы получить выписки, например, из банковских организаций, сельским депутатам зачастую приходится тратить свои личные средства.
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