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РИА Новости

Астероид Рюгю оказался похож на пористую губку, заявляют ученые

Вчера, 12:38
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CC BY 3.0 / DLR / Asteroid lander MASCOT Так художник представил себе астероидный ровер MASCOT на поверхности астероида Рюгю
Так художник представил себе астероидный ровер MASCOT на поверхности астероида Рюгю
CC BY 3.0 / DLR / Asteroid lander MASCOT
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Замеры европейского ровера MASCOT показали, что астероид Рюгю оказался неожиданно "пустым" изнутри – он похож по структуре на губку с большим числом крупных пор. Это объясняет, почему поверхности Земли достигает крайне малое число метеоритов такого же типа, пишут ученые в журнале Nature Astronomy.

"Наши наблюдения показывают, что подобные астероиды должны распадаться и почти полностью сгорать при попадании в атмосферу Земли. Это означает, что лишь крупные фрагменты подобных небесных тел могут достичь ее поверхности, что объясняет их относительную редкость", — рассказывает Маттиас Гротт (Matthias Grott), один из со-руководителей миссии MASCOT.

Первый европейский "астероидоход" MASCOT был одним из ключевых компонентов и "пассажиров" автоматической станции "Хаябуса-2", запущенной в космос в декабре 2014 года для изучения и забора проб на астероиде Рюгю. Как надеются ученые, она привезет на Землю первые абсолютно чистые образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня прошлого года и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом. Получив первые снимки и данные по устройству поверхности и недр небесного тела, зонд начал готовиться к процедурам по забору грунта, которые были успешно осуществлены на прошлой неделе.
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Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, аналоги которых были отправлены к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1", а также европейский аппарат MASCOT. Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю в конце сентября прошлого года, а их европейский "кузен" – в октябре.
Европейский аппарат успешно решил все научные задачи миссии, собрав все необходимые данные и снимки для раскрытия тайн геологии Рюгю и изучения образцов первичной материи Солнечной системы. Потратив на это примерно одни астероидные "сутки", MASCOT проработал на поверхности астероида еще два дня, совершив несколько прыжков по его поверхности и собрав несколько дополнительных наборов данных.
Эти сведения, как отмечает Гротт, принесли большой сюрприз для ученых. Оказалось, что астероиды-хондриты С-типа, к числу которых относится Рюгю и большинство известных нам малых небесных тел, выглядят совсем не так, как представляли себе их планетологи, опираясь на радарные снимки и фотографии с телескопов.
В прошлом, астрономы считали, что поверхность подобных небесных тел покрыта мелкой пылью и космической "галькой", а их недра были предположительно сложены из относительно плотных пород. В реальности все оказалось иначе – MASCOT нашел на поверхности Рюгю только крупные булыжники, а его недра оказались очень "пустыми".

"Рюгю удивил нас. Все булыжники, которые мы увидели и изучили на астероиде, были очень пористыми и скорее всего очень хрупкими. Это все указало на то, что наши представления о структуре и свойствах этих астероидах были искажены теми их фрагментами, которые были достаточно прочными, чтобы пережить падение на Землю", — продолжает планетолог.

Об этом также говорит то, что астероид очень медленно нагревался и остывал при наступлении "утра" и "ночи" в тех регионах, которые изучал MASCOT. С другой стороны, ученые не исключают, что внутри него может скрываться твердое и плотное "ядро", покрытое достаточно толстым слоем из частично расколотых и раздробленных пород.
В этом отношении, что интересно, Рюгю больше похож на кометы Чурюмова-Герасименко, Хартли и другие "косматые чудовища", чем на Итокаву, принадлежащую к числу каменистых астероидов S-типа.
Это, в свою очередь, указывает на то, что его прародитель действительно состоял из первичной материи Солнечной системы. Как предполагают ученые, он был достаточно крупным – его диаметр превышал 50 километров. В таком случае Рюгю представляет собой осколок первичной коры "зародыша" планеты.
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С другой стороны, возможно и то, что прародитель этого небесного тела был относительно небольшим объектом, чей поперечник составлял около километра. Если это так, то он должен был возникнуть в первые мгновения жизни нашей планетой семьи, когда протопланетный диск был достаточно теплым для существования жидкой воды в нем.
И тот, и другой сценарий крайне интересны с точки зрения изучения истории того, как родилась Солнечная система. Какой из них ближе к истине, станет ясно после того, как "Хаябуса-2" закончит изучение Рюгю и вернется на Землю с образцами его пород, заключают ученые.
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КосмосастероидыпланетыГерманский центр авиации и космонавтикиЯпонское агентство аэрокосмических исследованийКосмос - РИА НаукаГерманияЯпонияРИА Наука
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