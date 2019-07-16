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РИА Новости

В Днепре закрыли на ремонт мост, из-за которого Зеленский поспорил с мэром

Вчера, 12:29
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Мэр Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов сообщил, что из-за пари с президентом Украины Владимиром Зеленским закрывает на ремонт Центральный мост города до 14 сентября.
Ранее Зеленский сообщил, что заключил пари с Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.
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"Да, я поспорил с Зеленским и либо выиграю пари, либо уйду в отставку. Да, мост закрывается полностью до 14 сентября в 00.00 (совпадает с мск) часов с 17 на 18 июля. Вы же все, включая Владимира Александровича, хотели быстрее, правда? Придется теперь потерпеть", - написал Филатов на своей странице в Facebook.
По его словам, мост самый длинный на Украине по протяженности над водой и его не ремонтировали 50 лет. Мэр также добавил, что город самостоятельно покроет расходы на ремонт, но, согласно проекту, его нужно ремонтировать 24 месяца, а у Филатова есть на это меньше двух месяцев.
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ДнепрСитуация на УкраинеБорис ФилатовВладимир ЗеленскийВ мире
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