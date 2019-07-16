В Днепре закрыли на ремонт мост, из-за которого Зеленский поспорил с мэром

Ранее Зеленский сообщил, что заключил пари с Филатовым из-за сдачи в эксплуатацию после ремонта Нового моста через реку Днепр. Ремонт Центрального (Нового) моста в Днепре стартовал 9 марта 2017 года. По изначальному плану он должен был продлиться до декабря 2017 года, однако его ремонтируют по сей день.

По его словам, мост самый длинный на Украине по протяженности над водой и его не ремонтировали 50 лет. Мэр также добавил, что город самостоятельно покроет расходы на ремонт, но, согласно проекту, его нужно ремонтировать 24 месяца, а у Филатова есть на это меньше двух месяцев.