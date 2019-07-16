В офисе Зеленского заявили, что пока не намерены назначать посла в России

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не намерен назначать посла страны в РФ, заявил заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко.
"Все остается в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в РФ - ред.) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине. То есть посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации на Украине", - заявил Пристайко на брифинге во вторник.
Накануне в офисе президента Украины анонсировали смену послов в 12 странах, в том числе США.