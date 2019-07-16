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РИА Новости

В офисе Зеленского заявили, что пока не намерены назначать посла в России

Вчера, 12:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пока не намерен назначать посла страны в РФ, заявил заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко.
"Все остается в том состоянии, в котором есть. Им (посольством Украины в РФ - ред.) руководит временный поверенный по делам Украины в России. Такой же уровень на Украине. То есть посольством России руководит временный поверенный по делам Российской Федерации на Украине", - заявил Пристайко на брифинге во вторник.
Накануне в офисе президента Украины анонсировали смену послов в 12 странах, в том числе США.
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