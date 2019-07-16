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РИА Новости

Песков прокомментировал сообщения про готовящуюся кампанию по дезинформации

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.
Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве Минобороны, которую затем используют для обоснования новых антироссийских санкций.
Научные журналы
9 октября 2018, 10:24Акценты - Радио Sputnik
Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тожеМы вам врали, а вы нам верили. Группа американских ученых саморазоблачилась в том, что в течение года морочила голову издателям и читателям авторитетных научных изданий.

"Детальной информацией я не располагаю, он, наверное, поэтому и источник, что остался неназванным. Но исключать мы продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России
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Дмитрий ПесковРоссияПолитика
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