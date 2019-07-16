Песков прокомментировал сообщения про готовящуюся кампанию по дезинформации

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова источника РИА Новости про готовящуюся кампанию спецслужб США и Великобритании по дезинформации, в том числе против лиц, имеющих отношение к президенту РФ Владимиру Путину, отметив, что исключать этого не могут.
Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что спецслужбы США и Великобритании в настоящее время готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве Минобороны, которую затем используют для обоснования новых антироссийских санкций.
"Детальной информацией я не располагаю, он, наверное, поэтому и источник, что остался неназванным. Но исключать мы продолжение кампании по дезинформации, в том числе в отношении лиц, имеющих отношение к президенту, мы не можем".