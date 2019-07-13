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2019-07-13T15:51Z
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РИА Новости

США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
По его словам, сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной западными спецслужбами.
"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.
Научные журналы
9 октября 2018, 10:24Акценты - Радио Sputnik
Фейк – универсальное средство американской борьбы, и с невежеством тожеМы вам врали, а вы нам верили. Группа американских ученых саморазоблачилась в том, что в течение года морочила голову издателям и читателям авторитетных научных изданий.
Он пояснил, что в общих чертах эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).
Затем, продолжил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. По его словам, речь идет о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а кроме того, об изданиях, открыто финансируемых американскими властями, в том числе о признанных в России иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящем времени".
Памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (скульптор Айвор Роберт-Джонс) на Парламентской площади и башня Вестминстерского дворца (Биг-Бен)
3 февраля, 08:00
"Информационное оружие против России" выстрелило по Британии
"Как и в случае с "Панамским досье", несмотря на нелепость выдвинутых обвинений, Белым домом эти информационные поводы прогнозируемо используются для обоснования новых санкционных мер. Такие действия являются прямым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации с целью дестабилизировать обстановку в стране, ослабить экономический потенциал России и сформировать рычаги политического воздействия на ее руководство", — заключил собеседник агентства.
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Владимир ПутинВеликобританияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
А если это не фейки?
13 июля, 15:55
Арсений Понфиленко
40015451237
Потому и врут так как другого не умеют .
13 июля, 15:55
ppavelsmetkin
25911103148
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