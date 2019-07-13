США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Американские и британские спецслужбы готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина и руководстве Минобороны, которую планируется использовать для обоснования новых антироссийских санкций, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.

По его словам, сейчас проводится активная фаза антироссийской кампании, организованной западными спецслужбами.

"Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в общих чертах эта кампания повторяет сценарий так называемого "Панамагейта" (скандала, связанного с публикацией в западных СМИ досье об офшорах в 2015 году): искусственно формируется выгодная Западу информация, которую выбрасывают в медийное пространство через аффилированные с Госдепом некоммерческие организации. Среди них источник назвал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) и "Международный консорциум журналистских расследований" (ICIJ).

Затем, продолжил собеседник агентства, эти фейковые новости попадают в СМИ, в том числе подконтрольные влиятельным американским финансистам. По его словам, речь идет о многочисленных фондах Джорджа Сороса и Уильяма Браудера, а кроме того, об изданиях, открыто финансируемых американскими властями, в том числе о признанных в России иноагентами "Радио Свобода" и "Настоящем времени".