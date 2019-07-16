Санкционные продукты нужно отправлять в соцучреждения, заявил Миронов

Экономист: ЕС делает вид, что приспособился к контрсанкциям. Но это не так

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям России. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев.