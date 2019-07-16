Санкционные продукты нужно отправлять в соцучреждения, заявил Миронов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Санкционные продукты нельзя допускать в свободную продажу, но их не стоит уничтожать, а нужно направлять в соцучреждения, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
На прошлой неделе вице-премьер РФ Алексей Гордеев, комментируя идею запрета уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, сказал, что, на его взгляд, уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.
"Конечно, нельзя допускать в свободную продажу эти санкционные продукты. Но почему нужно их бульдозерами давить? Почему бы их не направить в государственные социальные учреждения либо просто раздать нуждающимся?" - сказал Миронов журналистам.
"Люди-то, когда смотрят эти жуткие картины, как головки сыра абсолютно хорошего качества давят бульдозерами, они этот сыр даже купить себе не могут, потому что у них нет таких денег", - сказал лидер "Справедливой России".