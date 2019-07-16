Эксперт: дело о скифском золоте может дойти до Верховного суда Нидерландов

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Апелляционный суд в Нидерландах может принять решение по "скифскому золоту" как в пользу России, так и в пользу Украины, дело, скорее всего, будет передано в высшую инстанцию, считает президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин.

"Проблема заключается в том, что золото "уехало" из музея одного государства, а возвращаться нужно в музей другого государства. То есть, если там был вопрос, по каким каналам сотрудничество – по межправительственным или между музеями. Скорее всего, это было между музеями. С этой точки зрения юридически картина более-менее понятна. Произведения искусства обычно связаны с той землей и отходят тем, где они находились. Но тут проблема в том, что Нидерланды, как и другие страны ЕС, не признают переход Крыма к России, и это создает проблему. Это все завязано на политике. Они смотрят, если какие-то подвижки намечаются, не исключено, что они решат передать это (крымскому - Прим. ред.) музею. Но другой вариант – могут решить в пользу Украины", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

По мнению Капустина, пока сложно сказать, какое решение будет принято, но, скорее всего, голландские судьи будут продолжать прежнюю "линию судов более низких инстанций" с расчетом на то, что окончательное решение примет Верховный суд Нидерландов.

"Во-первых, пройдет время, еще один год. Будет, может быть, более менее ясна ситуация в российско-украинских отношениях, не думаю, что будут кардинальные изменения, но какие-то позитивные сдвиги могут быть, и они на этой волне могут что-то придумать. Потому что если они отдадут это золото Украине, тогда у России будет в любом случае возможность отстаивать это через международные инстанции, поскольку это национальное достояние, оно принадлежало Крыму, а не Киеву. Мы будем четко свою позицию отстаивать", - подчеркнул он.

Голландцы не хотят принимать решение, которое может привести к осложнению отношений с другими странами, добавил Капустин.

Коллекция скифского золота, около 2 тысяч артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Свои экспонаты представили Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник, "Музей Тавриды" в Симферополе, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник и археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический".