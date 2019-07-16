Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве уволили четырех сотрудников отдела УВД по Западному административному округу Москвы в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Как отметил собеседник агентства, такое решение было принято по результатам служебной проверки.
Дело Ивана Голунова
Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили.
Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
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Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в преступлении. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста.
Два дня спустя Владимир Путин по ходатайству главы МВД отстранил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Затем пост покинул начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.
Во время прямой линии президент заявил о необходимости провести расследование, которое поможет установить виновных по делу Голунова. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых нет, дело расследуют против "неустановленных лиц".
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