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РИА Новости

Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Владимир ПесняЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Москве уволили четырех сотрудников отдела УВД по Западному административному округу Москвы в связи с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Как отметил собеседник агентства, такое решение было принято по результатам служебной проверки.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
5 июля, 13:33
МВД призвало не судить о методах борьбы с наркотиками по делу Голунова

Дело Ивана Голунова

Голунова задержали в Москве 6 июня. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против журналиста возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, его проверяли на причастность к группировке, занимающейся сбытом наркотиков в Москве и Подмосковье.
Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили.
Задержание вызвало большой общественный резонанс, ситуацию взяла под контроль московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева, столичное управление МВД и Генпрокуратура, омбудсмен Татьяна Москалькова доложила о ней Владимиру Путину.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июня, 04:45
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Одиннадцатого июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело против Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в преступлении. С журналиста сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста.
Два дня спустя Владимир Путин по ходатайству главы МВД отстранил от должностей генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. Затем пост покинул начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Андрей Щиров.
Во время прямой линии президент заявил о необходимости провести расследование, которое поможет установить виновных по делу Голунова. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых нет, дело расследуют против "неустановленных лиц".
Москва
5 июля, 12:25
В Кремле ознакомились с расследованием Голунова
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Обсудить 142
ГУМВДМВД РоссииАндрей ПучковМВД РФВладимир КолокольцевМоскваРоссияДело журналиста Ивана ГолуноваПроисшествия
Популярные комментарии
Уволили? Ничего себе. А за фальсификацию улик, незаконный оборот наркотиков и т.д. - никого не собираются посадить? Или там вина полицейских только в том, что недосмотрели, оплошали, а наркотики - сами подбросились?
16 июля, 12:11
Аристотель Аваносов
14541119
Вас это удивляет? После того как Путин Сердюкова отмазал меня уже ничего не удивляет...
16 июля, 12:45
Ксюша Дорофеева
1601212
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