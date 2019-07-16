Шойгу рассказал об АрМИ-2019

Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"В завершение несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые пройдут с третьего по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.

Он отметил, что "заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать турниры на своей территории".

"В этом году они состоятся на 25-ти полигонах десяти государств", - сообщил Шойгу.