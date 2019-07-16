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РИА Новости

Шойгу рассказал об АрМИ-2019

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018
Танк команды армии России в полуфинальной эстафете на соревнованиях по танковому биатлону Армейских международных Игр-2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пятые Армейские международные игры пройдут в этом году на 25 полигонах десяти стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В завершение несколько слов о пятых Армейских международных играх, которые пройдут с третьего по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств", - сказал министр на селекторном совещании во вторник.
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Он отметил, что "заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать турниры на своей территории".
"В этом году они состоятся на 25-ти полигонах десяти государств", - сообщил Шойгу.
Министр выразил уверенность, что Армейские международные игры "не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими".
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