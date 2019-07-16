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РИА Новости

Шойгу назвал форум "Армия-2019" рекордным

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Прошедший в июне международный военно-технический форум "Армия-2019" стал рекордным, на нём заключено контрактов почти в восемь раз больше, чем годом ранее, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.
"С 27 российскими предприятиями заключено 46 контрактов на сумму более триллиона рублей, что в 7,6 раза больше, чем в прошлом году", - сказал Шойгу.
По его оценке, "насыщенной была и научно-деловая программа". "В 173 мероприятиях участвовало свыше 12 тысяч экспертов", - уточнил министр.
Он отметил, что на форуме "более тысячи трёхсот отечественных и зарубежных предприятий и организаций представили свыше 27 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения".
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"Традиционно были проведены статические и динамические показы техники. Считаю, что форум прошёл на высоком уровне. За шесть дней на его площадках побывало свыше миллиона посетителей. Количество участников, экспонатов и иностранных делегаций на 10% превысило прошлогодние показатели", - добавил Шойгу.
Работу "Армии-2019" освещали порядка 2,5 тысяч журналистов из разных стран, сообщил министр.
Он поставил задачу "также успешно провести форум "Армия" в следующем году".
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Форум "Армия-2019"Сергей ШойгуРоссия
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