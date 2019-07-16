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РИА Новости

В Совфеде связали санкции ЕС против Турции с претензиями США по С-400

Вчера, 11:39
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© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Европейские санкции против Турции подозрительно совпали с претензиями США к Анкаре из-за поставок российских систем С-400, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Совет ЕС в понедельник в ответ бурение, которое Турция ведет в водах Кипра, ввел первые санкции: приостановил диалог на высоком уровне и отменил заседания совета ассоциации Турция-ЕС, сократил помощь в 2020 году, рекомендовал Европейскому инвестбанку пересмотреть решения о кредитах Турции и поручил продолжить работу над вариантами санкций.
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"Не оправдывая действия Турции с ее геологоразведкой, надо понимать, что речь идет о застарелом конфликте. Который, впрочем, отнюдь не помешал членству Турции в НАТО – потому что когда очень хочется, то принципы в сторону, как известно. И застарелые конфликты не решаются экономическими и иными репрессиями", - сказал Косачев.
Но очень подозрительно, по его словам, "санкции Евросоюза совпали с моментом разногласий Анкары с Вашингтоном по поводу поставки российских систем противовоздушной обороны С-400".
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Белый дом уже предупредил Анкару о возможности санкций в случае, если сделка все же состоится, напомнил сенатор. "И в Брюсселе явно усмотрели в этом команду "фас!" То есть - Турцию можно "прессовать". В этом контексте санкции выставляют еврочиновников еще в менее выгодном свете", - отметил политик.
Военное ведомство Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки. На следующей неделе, как ожидается, Штаты объявят о санкциях.
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Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
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Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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С-400 «Триумф»Совет Федерации РФЕвросоюзКонстантин КосачевТурцияСШАВ мире
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