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РИА Новости

Российские вузы бесплатно получат сервис тестирования студентов

Вчера, 11:38
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© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком
© Fotolia / Sergey Nivens
СКОЛКОВО, 16 июл - РИА Новости. Российские вузы смогут бесплатно получить два инновационных сервиса "Университета 20.35": подбор рекомендаций развития студентов и онлайн-курсов по ключевым компетенциям в сфере цифровой экономики, рассказал специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
В ходе пленарного обсуждения с подведением промежуточных итогов образовательного интенсива "Острова 10-22" в Сколтехе прошла сессия вопросов-ответов. Песков, отвечая на вопрос, какие сервисы "Университета 20.35" будут доступны вузам РФ бесплатно, сообщил о двух сервисах.
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"Дорогие друзья, значит, в "Университете 20.35" будет ряд базовых сервисов, которые будут доступны всем университетам бесплатно. К ним точно будет относиться два сервиса. Самый важный, как мне кажется, это сервис тестирования и личных рекомендаций развития для ваших студентов. Вот тестирование и получение рекомендаций в том числе по выбору, в какую команду попасть, будем предоставлять вам бесплатно", - сказал он.
По словам Пескова, такие сервисы будут особенно полезны абитуриентам, тем, кто пришел только из школы. Вузы смогут на базе этих рекомендаций формировать группы студентов на курсах.
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"Второй блок, который будет доступен бесплатно для всех, это блок базовых онлайн-курсов по ключевым компетенциям цифровой экономики. Два этих сервиса точно будут предоставлены бесплатно", - добавил Песков.
Образовательный интенсив "Остров 10-22" организован министерством науки и высшего образования РФ, Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, университетом "20.35", АНО "Цифровая экономика", платформой НТИ при поддержке НИТУ МИСиС. Его задача - вовлечь российские вузы в трансформацию системы образования и в реализацию национальных проектов и федеральных программ, таких, как "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика", а также в создание и развитие региональных экосистем на основе университетов.
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Названы лучшие российские вузы
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