Российские вузы бесплатно получат сервис тестирования студентов

СКОЛКОВО, 16 июл - РИА Новости. Российские вузы смогут бесплатно получить два инновационных сервиса "Университета 20.35": подбор рекомендаций развития студентов и онлайн-курсов по ключевым компетенциям в сфере цифровой экономики, рассказал специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В ходе пленарного обсуждения с подведением промежуточных итогов образовательного интенсива "Острова 10-22" в Сколтехе прошла сессия вопросов-ответов. Песков, отвечая на вопрос, какие сервисы "Университета 20.35" будут доступны вузам РФ бесплатно, сообщил о двух сервисах.

"Дорогие друзья, значит, в "Университете 20.35" будет ряд базовых сервисов, которые будут доступны всем университетам бесплатно. К ним точно будет относиться два сервиса. Самый важный, как мне кажется, это сервис тестирования и личных рекомендаций развития для ваших студентов. Вот тестирование и получение рекомендаций в том числе по выбору, в какую команду попасть, будем предоставлять вам бесплатно", - сказал он.

По словам Пескова, такие сервисы будут особенно полезны абитуриентам, тем, кто пришел только из школы. Вузы смогут на базе этих рекомендаций формировать группы студентов на курсах.

"Второй блок, который будет доступен бесплатно для всех, это блок базовых онлайн-курсов по ключевым компетенциям цифровой экономики. Два этих сервиса точно будут предоставлены бесплатно", - добавил Песков.