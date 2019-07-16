Независимых кандидатов в МГД пригласили на встречу с представителями ЦИК

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, среди которых кандидаты от партии "Яблоко" Сергей Митрохин, Кирилл Гончаров, пригласили на встречу с представителями Центризбиркома РФ, как они и хотели, во вторник, передает корреспондент РИА Новости с проходящей в ЦИК встречи.

"Я предлагают сложившуюся ситуацию обсудить. Если мы неправильно интерпретируем какие-то нормы закона и кодекса московского и наших нормативных актов, то мы готовы по этому поводу поговорить", - сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев на заседании рабочей группы в ЦИК.

По его словам, глава Центризбиркома Элла Памфилова находится на больничном, она достаточно длительное время проходит реабилитацию, у нее сложная операция на плечевом суставе.

"И мы надеемся, что 22 июля она выйдет на работу и сможет встретиться и обсудить те темы, которые (есть) у коллег, участников избирательной кампании в Мосгордуму", - сообщил он.

"Во встрече участвуют практически в полном объеме члены рабочей группы по рассмотрению жалоб. При этом я хотел бы констатировать, что жалобы как таковой на сегодняшний день для рассмотрения на заседании рабочей группы нет", - добавил Булаев.

Как отметил зампред ЦИК, что касается заявлений, которые поступили в Центризбирком, то их читают и анализируют.

"Но они не могут быть нами интерпретированы как жалобы, по которым мы можем принять решение и обязать кого-то и в чем-то, в данном случае - на окружных избирательных комиссиях, таких полномочий у ЦИК на сегодняшний день нет", - уточнил он.

Ранее Митрохин сообщил РИА Новости, что независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы отказались от предложения главы ЦИК России Эллы Памфиловой встретиться с ними после 22 июля и настаивали на встрече во вторник, 16 июля.

Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. По его словам, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Позднее Мосгоризбирком сообщил, что выявил брак выше допустимого в подписях, собранных Соболь, что является основанием для отказа в ее регистрации. Оппозиционер Дмитрий Гудков также заявил РИА Новости, что эксперты нашли больше максимально допустимого числа брака в подписях за его выдвижение, что означает снятие его кандидатуры с выборов. Он отметил, что будет обжаловать это решение. При проверке подписей Митрохина и Ильи Яшина также было выявлено свыше 10% брака.

В воскресение прошла несанкционированная акция "За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму". Среди ее участников - Константин Янкаускас, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Илья Яшин.