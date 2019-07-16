Депутат ГД назвала усыновление детей однополыми семьями противоестественным

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Усыновление детей однополыми парами противоестественно, у ребенка должна быть "классическая" семья, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
"Это не просто нельзя, это неестественно. Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь. У мальчика, у девочки должны быть мама и папа - все! Классическая семья", - сказала Плетнева.