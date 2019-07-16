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РИА Новости

Депутат ГД назвала усыновление детей однополыми семьями противоестественным

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Усыновление детей однополыми парами противоестественно, у ребенка должна быть "классическая" семья, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ).
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
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15 июля, 14:27
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"Это не просто нельзя, это неестественно. Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь. У мальчика, у девочки должны быть мама и папа - все! Классическая семья", - сказала Плетнева.
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Госдума РФТамара ПлетневаРоссияОбщество
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