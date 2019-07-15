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РИА Новости

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Вчера, 12:35
6189
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества", - заявила Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
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По мнению Матвиенко, "размываются и подвергаются эрозии" и другие фундаментальные основы общества.
"В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один " и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?", - сказала она.
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФОбщество
Популярные комментарии
В Союзе извращенцев сажали и это было правильно
15 июля, 12:49
kkrechtet
75001012
Давненько я не слыхивал адекватных заявлений от Спикера Совета Федерации. Аж прям удивился. Продолжай в том же духе, Валентина.
15 июля, 12:48
Николай Шмидт
66001013
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