Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

СОЛНЕЧНОГОРСК, 15 июл - РИА Новости. Право однополым семьям усыновлять детей приведёт к вырождению человечества, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Право однополым семьям усыновлять детей, на мой взгляд, оно приведет просто к вырождению человечества", - заявила Матвиенко на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

По мнению Матвиенко, "размываются и подвергаются эрозии" и другие фундаментальные основы общества.

"В законодательстве некоторых государств вместо слов "мама", "папа" введены новые понятия "родитель номер один " и "родитель номер два". Можно ли представить, что вместо первого слова "мама", младенец произнесет – "родитель номер один"?", - сказала она.