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РИА Новости

В Госдуме выступили за ограничение числа детей в приемных семьях

Вчера, 11:12
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на здание Государственной Думы РФ
Вид на здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева от партии КПРФ выступила за ограничение числа усыновленных детей в одной семье.
По ее словам, пока такого законопроекта нет, но она поддержит его, если он поступит в Госдуму.
Депутат напомнила, что ранее эту тему поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность", — сказала Плетнева РИА Новости.

Также она выступила против усыновления детей однополыми парами. По ее мнению, это противоестественно. Плетнева считает, что у ребенка должна быть классическая семья — мама и папа.
"Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь", — заключила она.
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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко завила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества.
Ее поддержала первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова. Она считает, что Россия никогда не будет готова к такому шагу.

"Россия — это оплот традиционных семейных ценностей, <...> культура у нас совершенно другая", — сказала Зимова.

Подобное воспитание, добавила она, имеет последствия для детской психики, которые потом приходится решать специалистам.
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КПРФГосдума РФТамара ПлетневаОбщество
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