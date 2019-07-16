В Госдуме выступили за ограничение числа детей в приемных семьях

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева от партии КПРФ выступила за ограничение числа усыновленных детей в одной семье.

По ее словам, пока такого законопроекта нет, но она поддержит его, если он поступит в Госдуму.

Депутат напомнила, что ранее эту тему поднимала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"Она тоже считает, что разве можно десять человек усыновлять и даже больше. Это напоминает меркантильность", — сказала Плетнева РИА Новости.

Также она выступила против усыновления детей однополыми парами. По ее мнению, это противоестественно. Плетнева считает, что у ребенка должна быть классическая семья — мама и папа.

"Я даже не знаю, у кого в голове это все созревает, эта всякая дурь", — заключила она.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко завила, что предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества.

Ее поддержала первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова. Она считает, что Россия никогда не будет готова к такому шагу.

"Россия — это оплот традиционных семейных ценностей, <...> культура у нас совершенно другая", — сказала Зимова.