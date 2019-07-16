Американский эксперт прокомментировал задержку старта миссии "Чандраян-2"

ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Задержка старта индийской лунной экспедиции "Чандраян-2" не является критичной, лучше потерять время, чем ракету, уверен американский эксперт Род Пайл.

"Хотя всегда неприятно видеть задержку старта, гораздо лучше осуществить запуск позже, чем потерять ракету", - считает автор многочисленных публикаций и книг о космических исследованиях Пайл.

По его замечанию, "и США, и Россия осуществляют запуск больших ракет с 1950-х годов и обе страны время от времени откладывали старт или переживали неудачи при старте".

"Я обратил внимание, что задержка "Чандраян-2" произошла из-за (неполадок) с ракетой-носителем, а не из-за самого зонда, а значит, специалисты смогут вскоре починить GSLV", - отметил собеседник агентства. По его словам, "по последней информации от Индийской организации космических исследований (ISRO), новая дата старта будет объявлена в течение 10 дней, когда они сольют топливо и проведут расследование".

"Чандраян-2" запустят, когда ISRO будет готово и уверено, что у них есть максимальные шансы на успех", - резюмировал эксперт.

Ранее в понедельник незадолго до старта Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2". Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота". Ожидается, что в случае успеха Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.