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РИА Новости

Американский эксперт прокомментировал задержку старта миссии "Чандраян-2"

Вчера, 11:11
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ВАШИНГТОН, 16 июл – РИА Новости. Задержка старта индийской лунной экспедиции "Чандраян-2" не является критичной, лучше потерять время, чем ракету, уверен американский эксперт Род Пайл.
"Хотя всегда неприятно видеть задержку старта, гораздо лучше осуществить запуск позже, чем потерять ракету", - считает автор многочисленных публикаций и книг о космических исследованиях Пайл.
По его замечанию, "и США, и Россия осуществляют запуск больших ракет с 1950-х годов и обе страны время от времени откладывали старт или переживали неудачи при старте".
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"Я обратил внимание, что задержка "Чандраян-2" произошла из-за (неполадок) с ракетой-носителем, а не из-за самого зонда, а значит, специалисты смогут вскоре починить GSLV", - отметил собеседник агентства. По его словам, "по последней информации от Индийской организации космических исследований (ISRO), новая дата старта будет объявлена в течение 10 дней, когда они сольют топливо и проведут расследование".
"Чандраян-2" запустят, когда ISRO будет готово и уверено, что у них есть максимальные шансы на успех", - резюмировал эксперт.
Ранее в понедельник незадолго до старта Индийская организация космических исследований (ISRO) отложила по техническим причинам запуск к Луне автоматической миссии "Чандраян-2". Уточняется, что причиной стала "техническая заминка", обнаруженная в ракете-носителе за 56 минут до старта на космодроме "Шрихарикота". Ожидается, что в случае успеха Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.
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Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.
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