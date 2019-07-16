Жительница Урала, занявшая у знакомых 160 млн рублей, скрылась за границей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Женщина из Екатеринбурга, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей, скрылась за границей, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее УМВД по Екатеринбургу сообщило, что в мае в полицию поступило порядка 15 заявлений граждан о том, что в течение апреля и мая их знакомая 48-летняя Ольга Хорошун заняла крупную сумму денег под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью, однако впоследствии женщина пропала и перестала выходить на связь. В настоящее время ведется розыск женщины. Как было установлено сотрудниками полиции, в мае она вместе с семьей - мужем и сыном - покинула Екатеринбург. Общая сумма причиненного ущерба превысила 160 миллионов рублей.

"Так называемый риелтор при странных обстоятельствах оказалась за границей. Это, безусловно, может свидетельствовать о том, что она там скрылась, дабы избежать ответственности за содеянное", - сказал Горелых.

Он добавил, что потерпевшие могут обращаться не только в полицию, но и в суд с исковыми заявлениями.

Ранее похожая история произошла в Башкирии. Местная жительница Луиза Хайруллина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми после хищения более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где она работала старшим кассиром, считает следствие. Женщина была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована.