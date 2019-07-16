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РИА Новости

Жительница Урала, занявшая у знакомых 160 млн рублей, скрылась за границей

Вчера, 11:02
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Женщина из Екатеринбурга, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей, скрылась за границей, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее УМВД по Екатеринбургу сообщило, что в мае в полицию поступило порядка 15 заявлений граждан о том, что в течение апреля и мая их знакомая 48-летняя Ольга Хорошун заняла крупную сумму денег под предлогом совершения крупной сделки с недвижимостью, однако впоследствии женщина пропала и перестала выходить на связь. В настоящее время ведется розыск женщины. Как было установлено сотрудниками полиции, в мае она вместе с семьей - мужем и сыном - покинула Екатеринбург. Общая сумма причиненного ущерба превысила 160 миллионов рублей.
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"Так называемый риелтор при странных обстоятельствах оказалась за границей. Это, безусловно, может свидетельствовать о том, что она там скрылась, дабы избежать ответственности за содеянное", - сказал Горелых.
Он добавил, что потерпевшие могут обращаться не только в полицию, но и в суд с исковыми заявлениями.
Ранее похожая история произошла в Башкирии. Местная жительница Луиза Хайруллина исчезла 27 мая с мужем и двумя детьми после хищения более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где она работала старшим кассиром, считает следствие. Женщина была задержана 4 июля на съемной квартире в Казани. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллина арестована.
Расстроенная женщина у компьютера
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Ее муж Марат заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку. Он принял участие в шоу-программе в Москве, после возвращения в Уфу его задержала полиция в аэропорту. Правоохранители считают, что он помогал жене красть деньги из банка.
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