На Урале женщина заняла у знакомых 160 миллионов рублей и исчезла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает женщину, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась, сообщило городское УМВД.

В мае в полицию обратились порядка 15 человек с заявлением о том, что их знакомая Ольга Хорошун заняла у них крупную сумму денег под предлогом сделки с недвижимостью и пропала.

По данным ведомства, общая сумма ущерба превысила 160 миллионов рублей.

Сообщается, что 48-летняя женщина вместе с мужем и сыном уехала из Екатеринбурга и местонахождение семьи неизвестно.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Хорошун, и пострадавших от ее действий обратиться в органы внутренних дел.

Ранее похожая история произошла в Башкирии. В конце мая местная жительница Луиза Хайруллина исчезла с мужем и двумя детьми после хищения более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где она работала старшим кассиром, считает следствие.

Женщину задержали 4 июля на съемной квартире в Казани. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллину арестовали.

Ее муж Марат заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку.