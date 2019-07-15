На Урале женщина заняла у знакомых 160 миллионов рублей и исчезла

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл — РИА Новости. Полиция Екатеринбурга разыскивает женщину, которая заняла у 15 человек более 160 миллионов рублей и скрылась, сообщило городское УМВД.
В мае в полицию обратились порядка 15 человек с заявлением о том, что их знакомая Ольга Хорошун заняла у них крупную сумму денег под предлогом сделки с недвижимостью и пропала.
По данным ведомства, общая сумма ущерба превысила 160 миллионов рублей.
Сообщается, что 48-летняя женщина вместе с мужем и сыном уехала из Екатеринбурга и местонахождение семьи неизвестно.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где находится Хорошун, и пострадавших от ее действий обратиться в органы внутренних дел.
Ранее похожая история произошла в Башкирии. В конце мая местная жительница Луиза Хайруллина исчезла с мужем и двумя детьми после хищения более 20 миллионов рублей из отделения Россельхозбанка в Салавате, где она работала старшим кассиром, считает следствие.
Женщину задержали 4 июля на съемной квартире в Казани. Возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", Хайруллину арестовали.
Ее муж Марат заявил, что проиграл все деньги в азартные игры, и вознамерился просить у россиян помощи в сборе средств, чтобы вернуть их банку.
Он принял участие в шоу-программе в Москве, а по возвращению в Уфу его задержала полиция в аэропорту. Правоохранители считают, что он помогал жене красть деньги из банка.
10 июля, 11:45В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши