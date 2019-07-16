В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении молодого водителя, сбившего насмерть двух пешеходов в селе Кунашак Челябинской области; установлено, что он 50 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение дорожных правил, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД России по региону.

Как сообщалось, в понедельник 21-летний молодой человек в селе Кунашак на автомобиле Toyota Mark II не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения, где сбил двух пешеходов. Пешеходы — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина — погибли на месте ДТП.

"По факту ДТП в отношении водителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля имеет стаж вождения три года, ранее за нарушения правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности 50 раз, в том числе за последний год 47 раз, добавляется в сообщении.