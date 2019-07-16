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РИА Новости

В Челябинской области завели дело на сына депутата, сбившего двух пешеходов

Вчера, 10:59
88308
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской областиАвтомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
Автомобиль на месте ДТП в селе Кунашак
© Фото : Управление ГИБДД по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбудили в отношении молодого водителя, сбившего насмерть двух пешеходов в селе Кунашак Челябинской области; установлено, что он 50 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение дорожных правил, сообщила во вторник пресс-служба УГИБДД России по региону.
Как сообщалось, в понедельник 21-летний молодой человек в селе Кунашак на автомобиле Toyota Mark II не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения, где сбил двух пешеходов. Пешеходы — 58-летняя женщина и 49-летний мужчина — погибли на месте ДТП.
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"По факту ДТП в отношении водителя возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", — говорится в сообщении.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель автомобиля имеет стаж вождения три года, ранее за нарушения правил дорожного движения он привлекался к административной ответственности 50 раз, в том числе за последний год 47 раз, добавляется в сообщении.
Прокурор Кунашакского муниципального района Павел Киртянов подтвердил РИА Новости, что за рулем автомобиля находился Руслан Имангулов — сын депутата собрания депутатов Кунашакского муниципального района Ильфата Имангулова.
991361331211
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ЧелябинскЧелябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Реально бесит... "он 50 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение дорожных правил, "... повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Да он ходячий рецидивист. При его "багаже" в той же толерантной Германии, ему ст 105 светила бы!
16 июля, 16:03
Akkypamucm
9201122
ну и почему полиция не отобрала у него права ?
16 июля, 19:23
iivan_mbr
1012010
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