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РИА Новости
Союзное государство

В Минске надеются, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что во время запланированных в Санкт-Петербурге переговоров белорусского и российского президентов удастся выработать общее понимание дальнейшего развития интеграции двух стран.
"Думаю, встреча будет содержательной, есть, что обсудить... Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - сказал Макей журналистам во вторник в Минске.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи на полях саммита ШОС в Бишкеке
15 июля, 16:49
В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает на неформальную встречу и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также примет вместе со своим российским коллегой участие в пленарном заседании Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным. Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам (в монастырь - ред.) молиться". Он отмечал, что президенты планируют обсудить дальнейшее развитие интеграции двух стран и спорные моменты в двусторонних отношениях. Позже Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства нет никакой конспирологии и тайн. По его словам, два лидера не собираются "на Валааме что-то тайно решать".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
9 июля, 13:03
Лукашенко не планирует "что-то тайно решать" с Путиным на Валааме
Во время встречи в Минске с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой белорусский президент также выражал надежду, что ко встрече лидеров Белоруссии и РФ будут наработаны какие-то конкретные результаты созданной сторонами рабочей группой по дальнейшему развитию интеграции, чтобы исходя из них выработать повестку дня для обсуждения на высшем уровне 17-18 июля.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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