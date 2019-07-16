В Минске надеются, что Путин и Лукашенко найдут общее понимание интеграции

МИНСК, 16 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей считает, что во время запланированных в Санкт-Петербурге переговоров белорусского и российского президентов удастся выработать общее понимание дальнейшего развития интеграции двух стран.

"Думаю, встреча будет содержательной, есть, что обсудить... Существуют по отдельным вопросам некоторые различные оценки. В ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции", - сказал Макей журналистам во вторник в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17-18 июля совершит рабочий визит в Россию, рассчитывает на неформальную встречу и переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Он также примет вместе со своим российским коллегой участие в пленарном заседании Форума регионов двух стран в Санкт-Петербурге, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках рабочей поездки на Форум регионов Белоруссии и России в Санкт-Петербург 17-18 июля рассчитывает на переговоры с Путиным. Белорусский президент добавил, что запланирована поездка на Валаам, пошутив, что два лидера поедут "на Валаам (в монастырь - ред.) молиться". Он отмечал, что президенты планируют обсудить дальнейшее развитие интеграции двух стран и спорные моменты в двусторонних отношениях. Позже Лукашенко заявил, что в запланированном посещении Валаама вместе с главой российского государства нет никакой конспирологии и тайн. По его словам, два лидера не собираются "на Валааме что-то тайно решать".