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РИА Новости

Долги стройкомпании из группы "Сумма" Магомедова превысили 10 млрд рублей

Вчера, 10:39
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСовладелец и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде
Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов в суде
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Совладелец и председатель совета директоров группы "Сумма" Зиявудин Магомедов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Долги крупной строительной компании "Стройновация", входящей в группу "Сумма" бизнесмена Зиявудина Магомедова, превышают 10 миллиардов рублей, следует из опубликованного решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму около 19 миллиардов рублей, из них погашено 8,6 миллиарда рублей, говорится в судебном акте.
Руководитель группы Сумма, предприниматель Зиявудин Магомедов
31 марта 2018, 16:38
Группа компаний "Сумма"
Арбитраж в Петербурге 9 июля признал "Стройновацию" банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в компании в мае 2018 года по заявлениям ряда кредиторов, в том числе Находкинского судоремонтного завода и Новороссийского морского торгового порта.
"Стройновация" - российская инжиниринговая компания, которая управляется группой "Сумма". Реализует проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания участвовала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, БТС-2.
Зиявудин Магомедов
30 января, 16:40
Магомедов заявил об аресте активов по его делу на 300 миллиардов рублей
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.
Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводит ему 185-е место в списке богатейших россиян (2019 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.
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Дело совладельцев группы "Сумма"Зиявудин МагомедовСанкт-ПетербургПроисшествия
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