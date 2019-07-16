Долги стройкомпании из группы "Сумма" Магомедова превысили 10 млрд рублей

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Долги крупной строительной компании "Стройновация", входящей в группу "Сумма" бизнесмена Зиявудина Магомедова, превышают 10 миллиардов рублей, следует из опубликованного решения арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе процедуры наблюдения в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму около 19 миллиардов рублей, из них погашено 8,6 миллиарда рублей, говорится в судебном акте.

Арбитраж в Петербурге 9 июля признал "Стройновацию" банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в компании в мае 2018 года по заявлениям ряда кредиторов, в том числе Находкинского судоремонтного завода и Новороссийского морского торгового порта.

"Стройновация" - российская инжиниринговая компания, которая управляется группой "Сумма". Реализует проекты в сфере строительства нефтегазовой промышленности, транспортной инфраструктуры, промышленных объектов в рамках EPC/EPCM-контрактов. Компания участвовала в строительстве ВСТО, ВСТО-2, БТС-2.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а главу входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.