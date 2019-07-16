В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможности украинских ракет снести Крымский мост, заявил, что мост через Керченский пролив неуязвим для внешнего воздействия, так как оснащен многоступенчатой системой защиты.

Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал , что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.

"Крымский мост оснащен многоступенчатой, современной и комплексной круглосуточной защитой. Мост надежно охраняется наземными, подводными, надводными и воздушными силами", - сказал РИА Новости Шеремет.

"Крымский мост - это стратегический объект. Любые провокации будут пресекаться незамедлительно", - сказал депутат.