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РИА Новости

В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста

10:13
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© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Депутат Госдумы Михаил Шеремет . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя заявление экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о возможности украинских ракет снести Крымский мост, заявил, что мост через Керченский пролив неуязвим для внешнего воздействия, так как оснащен многоступенчатой системой защиты.
Ранее Турчинов в интервью изданию LB.ua сказал, что крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли РФ любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост.
Крымский мост
Вчера, 23:31
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"Крымский мост оснащен многоступенчатой, современной и комплексной круглосуточной защитой. Мост надежно охраняется наземными, подводными, надводными и воздушными силами", - сказал РИА Новости Шеремет.
"Крымский мост - это стратегический объект. Любые провокации будут пресекаться незамедлительно", - сказал депутат.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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Михаил ШереметГосдума РФКрымРоссияУкраинаОбщество
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