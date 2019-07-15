Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T19:28Z
https://ria.ru/20190715/1556541419.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155181/93/1551819343_0:273:3110:2022_1036x0_80_0_0_5ad04703829e1175ac43f09bcfdfaf9b.jpg
РИА Новости

Турчинов пригрозил Крымскому мосту ракетами "Нептун"

Вчера, 16:08
195504
© РИА Новости / Алексей МальгавкоАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
Автомобильное движение по автодорожной части Крымского моста
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
По заявлению Турчинова, для защиты от Российской Федерации в Черном и Азовском морях Киев смог быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.
Тактические учения на Ровенском войсковом полигоне
16 марта, 08:00
Военный потенциал Украины: стоит ли относиться к нему серьезно
"Комплексное решение этой проблемы (защиты от России с моря. — Прим. ред.) — мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.
Аналогичные угрозы российские представители уже неоднократно комментировали с сарказмом. Так, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что столкновение на море с ВМФ России "очевидно, закончится крахом для ВМС Украины". А бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев отметил, что военно-морские силы Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на Россию.
Крымский мост
11 декабря 2018, 17:35
В Раде призвали инопланетян на "уничтожение" Крымского моста
Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что до конца 2019 года должны завершиться испытания ракетного комплекса "Нептун", после чего он будет принят на вооружение в 2020 году. Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны.
При этом он заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.
Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки.
Видео с кораблями ВМС Украины
22 марта, 16:39
"Новейшие" корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Во время празднования Дня независимости после одной из тренировок зенитная установка "Бук", следовавшая в колонне, врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, в ДТП никто не пострадал. В Минобороны Украины заявили, что проводят служебное расследование. Также перед генеральной репетицией, в которой принимал участие Порошенко, в центре Киева заглох танк. Как сообщил телеканал "112 Украина", дымящаяся техника простояла на дороге около двух часов, после чего танк эвакуировал приехавший на место КрАЗ.
Кроме того, в украинской армии периодически происходят ЧП, которые влекут за собой небоевые потери. Так, Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" трое военных погибли и девять получили ранения. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.
Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
851017213386207
Обсудить 164
Крымский мостАлександр ТурчиновВ мире
Популярные комментарии
Вроде по украинским ТВ говорили что моста нет))))
15 июля, 16:43
Руслан Мурадов
137770004
может оно и так, но при условии, что корабли будут как мост стоять неподвижно и не прикрыты нашей ПРО (которая даже рой беспилотников в Сирии разбомбила). а так - очередные бурные пиар-фантазии украинских чиновников!
15 июля, 16:49
wwiking7000
14590004
Рекомендуем
Здание Капитолия США
"Сто рублей за доллар". Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
РИА
Новости
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Сотрудница ОАО Российские железные дороги у поезда Россия рейса Москва – Владивосток на Ярославском вокзале в Москве
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд
В Подмосковье задержали криминального авторитета
Лента
новостей
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
Немецкий экс-министр объяснил, почему "Северный поток — 2" будет достроен
Блогер Instagram и YouTube Эмили Хартридж
Звезда YouTube и Instagram насмерть разбилась на электроскутере
Автомобильное движение по трассе с автоподходами к Крымскому мосту
В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста
Ростовские власти проверят жалобы на "рев дракона" при углублении Дона
ДТП в Башкирии. 14 июля 2019
В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом
Сергей Худоногов. Архивное фото
Мэра Нижнеудинского района, спасавшего дачу от паводка, сняли с должности
Зенитные ракетные комплексы C-400
"Остается сказать "браво": турецкие СМИ прокомментировали поставки С-400
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
В Волгоградской области загорелся автобус с пассажирами
Фестиваль Старательский фарт
В Магадане против победителя конкурса старателей требуют возбудить дело
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации части руки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Трамп не хочет войны с Ираном, считает Зариф
02:41Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем
02:35Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"
02:33Эр-Рияд заявил о приверженности политическому решению конфликта в Йемене
02:23Источники: ввод порта Тамань в эксплуатацию в 2024 году маловероятен
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
Лента новостейМолния