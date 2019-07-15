Турчинов пригрозил Крымскому мосту ракетами "Нептун"

КИЕВ, 15 июл — РИА Новости. Крылатые ракеты "Нептун", созданные на Украине, могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Черном и Азовском море, а также "в течение нескольких минут снести" Керченский мост, утверждает бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По заявлению Турчинова, для защиты от Российской Федерации в Черном и Азовском морях Киев смог быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125, а также разработать собственный комплекс крылатых ракет.

"Комплексное решение этой проблемы (защиты от России с моря. — Прим. ред.) — мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", созданный в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", — заявил Турчинов в интервью изданию LB.ua.

Аналогичные угрозы российские представители уже неоднократно комментировали с сарказмом. Так, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что столкновение на море с ВМФ России "очевидно, закончится крахом для ВМС Украины". А бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев отметил, что военно-морские силы Украины, в боевой состав которых входят всего несколько кораблей, не смогут оказать как военного, так и психологического воздействия на Россию.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что до конца 2019 года должны завершиться испытания ракетного комплекса "Нептун", после чего он будет принят на вооружение в 2020 году. Бывший президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны.

При этом он заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.

Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки.

Во время празднования Дня независимости после одной из тренировок зенитная установка "Бук", следовавшая в колонне, врезалась в здание бизнес-центра. Она повредила фасад здания, в ДТП никто не пострадал. В Минобороны Украины заявили, что проводят служебное расследование. Также перед генеральной репетицией, в которой принимал участие Порошенко, в центре Киева заглох танк. Как сообщил телеканал "112 Украина", дымящаяся техника простояла на дороге около двух часов, после чего танк эвакуировал приехавший на место КрАЗ.

Кроме того, в украинской армии периодически происходят ЧП, которые влекут за собой небоевые потери. Так, Минобороны Украины 6 июля сообщило, что во время тактических учений на полигоне в Ровенской области из-за взрыва миномета "Молот" трое военных погибли и девять получили ранения. Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз выявили ряд нарушений во время испытаний миномета "Молот", в частности, что мины, которые применялись во время испытаний, были просрочены.