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РИА Новости

Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич

10:07
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россия готова обсуждать со своими западными партнерами, включая США, вопросы, связанные с контролем над вооружениями, заявил РИА Новости во вторник член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
США в диалоге с Россией по стратегической стабильности в Женеве не ждут "прорыва" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американские источники. При этом США намерены обсудить с Россией новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, включающее Китай.
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"Мы не раз заявляли, что Россия готова вести переговоры с США по любым вопросам, связанным с укреплением глобальной стабильности в мире, включая, разумеется, и новые соглашения по ядерному оружию", - отметил Клинцевич.
По его словам, смущают  оговорки, сделанные американской стороной, если верить сообщениям Рейтер, еще до начала переговоров.
"Эти оговорки не прибавляют оптимизма. Неизвестна еще и позиция Китая", - сказал законодатель.
Он также выразил сожаление, что Вашингтон до сих пор не прислушался к мнению мирового сообщества о необходимости сохранения ДРСМД как фактора стабильности.
"Так что вряд ли стоит спешить сейчас с какими-либо выводами", - заключил Клинцевич.
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Выход США из договора о РСМДСовет Федерации РФФранц КлинцевичРоссияСШАВ мире
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