СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл - РИА Новости. Причиной отмены долгожданного запуска Индией своей автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", предположительно, стала утечка горючего в двигателе ракеты-носителя, пишет газета Причиной отмены долгожданного запуска Индией своей автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", предположительно, стала утечка горючего в двигателе ракеты-носителя, пишет газета Times of India со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей Индийской организации космических исследований (ISRO).

Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии. С тех пор, как несколько недель назад ISRO объявила дату и время долгожданного пуска (02.51 утра 15 июля), за ходом подготовки к старту экспедиции пристально следила вся страна. Судьба "Чандраян-2" настолько беспокоила индийцев, что на космодром Шрихарикота, расположенный на одноимённом острове в Бенгальском заливе, по случаю такого события прибыл сам президент Индии Рам Натх Ковинд.

Однако за 56 минут до старта миссии организация сообщила об отмене пуска, сославшись на технические неполадки, обнаруженные буквально в последний момент в ракете-носителе. Накануне газета Economic Times со ссылкой на собственные источники в ISRO сообщила, что сбои в работе оборудования были замечены во время загрузки топлива на ракету-носитель.

"После загрузки гелия мы обнаружили, что давление начало падать, что указывало на наличие утечки (в двигателе)", - рассказал один из источников издания, подтверждая таким образом озвученную ранее версию. При этом собеседник не исключил, что таких утечек могло быть несколько.

"Нам повезло, что запуск ракеты не перешёл в автоматическую фазу, иначе все было бы потеряно", - заявил другой представитель организации.

Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к ISRO, в настоящее время специалисты проводят проверку оборудования на ракете GSLV Mk III, в работе которого были обнаружены неполадки. Полный анализ работы систем займёт как минимум несколько дней, по истечении которых, как ожидается, будет объявлена новая дата запуска экспедиции к спутнику Земли.

Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.