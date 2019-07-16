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2019-07-16T09:39Z
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РИА Новости

СМИ назвали причину отмена запуска индийской миссии "Чандраян-2" к Луне

09:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 июл - РИА Новости. Причиной отмены долгожданного запуска Индией своей автоматической лунной экспедиции "Чандраян-2", предположительно, стала утечка горючего в двигателе ракеты-носителя, пишет газета Times of India со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей Индийской организации космических исследований (ISRO).
Чандраян-2" является одним из самых амбициозных проектов космической программы Индии. С тех пор, как несколько недель назад ISRO объявила дату и время долгожданного пуска (02.51 утра 15 июля), за ходом подготовки к старту экспедиции пристально следила вся страна. Судьба "Чандраян-2" настолько беспокоила индийцев, что на космодром Шрихарикота, расположенный на одноимённом острове в Бенгальском заливе, по случаю такого события прибыл сам президент Индии Рам Натх Ковинд.
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Однако за 56 минут до старта миссии организация сообщила об отмене пуска, сославшись на технические неполадки, обнаруженные буквально в последний момент в ракете-носителе. Накануне газета Economic Times со ссылкой на собственные источники в ISRO сообщила, что сбои в работе оборудования были замечены во время загрузки топлива на ракету-носитель.
"После загрузки гелия мы обнаружили, что давление начало падать, что указывало на наличие утечки (в двигателе)", - рассказал один из источников издания, подтверждая таким образом озвученную ранее версию. При этом собеседник не исключил, что таких утечек могло быть несколько.
"Нам повезло, что запуск ракеты не перешёл в автоматическую фазу, иначе все было бы потеряно", - заявил другой представитель организации.
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Как сообщил ранее РИА Новости источник, близкий к ISRO, в настоящее время специалисты проводят проверку оборудования на ракете GSLV Mk III, в работе которого были обнаружены неполадки. Полный анализ работы систем займёт как минимум несколько дней, по истечении которых, как ожидается, будет объявлена новая дата запуска экспедиции к спутнику Земли.
Миссия "Чандраян-2" является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом "Чандраян-1", который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. "Чандраян-2", в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем - в октябре, после - в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.
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