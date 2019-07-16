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РИА Новости

В ХАМАС назвали темы переговоров с российскими дипломатами

09:19
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
КАИР, 16 июл - РИА Новости. Положение в секторе Газа, межпалестинское примирении, а также "сделка века" станут одними из тем предстоящих переговоров делегации ХАМАС с российскими дипломатами в Москве, заявил РИА Новости член политбюро движения Муса Абу Марзук.
Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что во вторник примет в Москве делегацию движения ХАМАС, стороны намерены обсудить ситуацию в регионе и задачи восстановления межпалестинского единства.
"Проблема примирения (между палестинскими фракциями), тяжелое положение в секторе Газа, сделка века, конференция в Бахрейне, США, политика (президента США Дональда - ред.) Трампа в отношении всего региона, все эти темы нужно обсудить с Россией, учитывая исторически особое место РФ в делах, касающихся Ближнем Востоке", - рассказал Абу Марзук, отвечающий в ХАМАС за внешние связи.
В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества Юсуфом Аль-Осаимином. 3 июля 2019
3 июля, 11:55
Первый этап "сделки века" США противоречит решениям СБ ООН, заявил Лавров
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Муса Абу МарзукМихаил БогдановРоссияВ мире
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