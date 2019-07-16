В ХАМАС назвали темы переговоров с российскими дипломатами

КАИР, 16 июл - РИА Новости. Положение в секторе Газа, межпалестинское примирении, а также "сделка века" станут одними из тем предстоящих переговоров делегации ХАМАС с российскими дипломатами в Москве, заявил РИА Новости член политбюро движения Муса Абу Марзук.

Ранее спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что во вторник примет в Москве делегацию движения ХАМАС, стороны намерены обсудить ситуацию в регионе и задачи восстановления межпалестинского единства.

"Проблема примирения (между палестинскими фракциями), тяжелое положение в секторе Газа, сделка века, конференция в Бахрейне, США, политика (президента США Дональда - ред.) Трампа в отношении всего региона, все эти темы нужно обсудить с Россией, учитывая исторически особое место РФ в делах, касающихся Ближнем Востоке", - рассказал Абу Марзук, отвечающий в ХАМАС за внешние связи.

В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.